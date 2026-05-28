黨產會訴訟敗訴 林峯正：對法院加註不當取得定義不服氣

立法院內政委員會今審查不當黨產處理委員會（黨產會）115年度預算。國民黨立委王鴻薇質疑黨產會無新案，靠法院訴訟續命，年花5000萬元且115年度預算反增800萬，建議應併入行政院編組。黨產會主委林峯正說，訴訟中原告會提出意見攻擊黨產會，便要繼續提供資料予法庭，且有很多許可業務，監管附隨組織財產等。林也表示，法院用「不當黨產條例」中，不當取得財產定義裡所沒有的條件判敗訴，非常不服氣。

王鴻薇說，養黨產會一年花大概5000萬元，只為了黨產會等待司法訴訟，黨產會沒有新的調查案件，現在就是司法訴訟，115年度還增加預算800萬元，合理嗎？林峯正表示，一個訴訟一般在法院審理快的話一年多，但大多數訴訟在法院拖了4、5年。王指出林的年薪比照部長級，預算是262萬9000元，是否會出庭？林支支吾吾表示，除了出庭，還要準備很多訴訟資料。

王鴻薇質疑，法院訴訟基本上屬於法務團隊，如果黨產會靠法院續命，且預算愈編愈多，這就很不合理，錢要放在刀口上。請問有新事證或新案子在調查嗎？林峯正說，在每個訴訟裡，原告都會提出意見，也會攻擊黨產會，必須要繼續提供檔案資料，在法庭上呈現，這也牽涉到數十年來的資料。

王鴻薇聽聞，直言「法院不結案，黨產會一直延續下去？」每年花4、5千萬，很不合理，業務都可以併到行政院，有個任務型的編組就可以了。林峯正反駁，表示黨產會還有很多許可業務，包括所有的附隨組織、日常用度都要審查。王反嗆，如果10年來，都還審查不完、審查不夠，是效率太差。林表示，黨產會要監管這些附隨組織的財產；林面對王質疑預算是否有增加，他說，增加的是有些預期外多出來的費用。

林峯正在接受民進黨立委李柏毅質詢時，表示法院在審理過程裡，審婦聯會是否為國民黨附隨組織審了5年，審救國團是否為國民黨附隨組織審了4年，類似案子比比皆是，且剛開始時又想辦法釋憲，又拖了2、3年。

林峯正說，拖延不是黨產會願意的，也不希望把時間耗在這裡，但有責任把真相告訴大家，譬如有的案子拖了那麼多年之後還判敗訴，理由是法院用了不當黨產條例中，不當取得財產的定義裡所沒有的條件來判敗訴，他當然非常不服氣，但要尊重法院。

在結束立委質詢後，立院內政委員會短暫休息即進入協商預算階段。經協商，黨產會原編預算5312萬6千元，當中媒體政策及業務宣導費原列42萬5千元，委員提案決定減列50%；一般行政原列4094萬元，凍結30萬元；黨產處理業務原列1178萬6千元，凍結30萬元。