拚婚育宅增量至4成 內政部今將預告捐社宅換容獎機制

賴清德總統昨提出18項救少子化措施大禮包，針對婚育居住減壓，規畫推動「婚育宅」房屋稅與地價稅減免措施，將婚育宅比例擴大到40%。內政部長劉世芳今說，婚育宅從20%增量至40%，要修現有3項法規包括都市計畫法的台灣省施行細則、都更條例、危老條例，內政部今將預告都市計畫法的台灣省施行細則，後兩者最快月底前送至立法院審議。

劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會，會後受訪被問及婚育宅政策，她說，婚育宅比例擴大至40%是延續性計畫，住宅法上會期修正通過時便要求婚育宅20%，所以在百萬戶租屋家庭計畫中，把現成直接興建的社宅，以及未來尋求包租代管都在裡面，因此2025年申請婚育宅的人，已從1000多戶跳到2000多戶。

劉世芳說，婚育宅從20%增量至40%，要把現有3項法規，包括都市計畫法的台灣省施行細則、都更條例、危老條例，如果有容積獎勵部分，將全部把他們列為公家機關主導的社宅，也就是婚育宅，盼2028年加上住宅法可以達到7萬戶左右。

媒體追問企業捐社宅的容獎機制，劉世芳說，將會修在都市計畫法的台灣省施行細則中，如果願意蓋社宅或蓋婚育宅的話，容積獎勵裡面就可以用「捐一得一」變成「捐一得二」，多出來的社宅就提供給公部門當成婚育宅，分租給有婚育需求的婚育家庭。

至於目前修法進度，劉世芳表示，都市計畫法的施行細則今天就會預告，那是內政部預告結束後，就可以對外公告。都更條例、危老條例行政院會在月底前，下月初就會送到立法院來審議。