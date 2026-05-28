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朝野關注立院遷改建進度 周萬來盼本屆決定地點

中央社／ 台北28日電
立法院秘書長周萬來出席。圖／聯合報系資料照
立法院秘書長周萬來出席。圖／聯合報系資料照

鑒於立法院空間不敷使用，外界一直有遷建或改建聲浪，朝野立委今天質詢關注相關進度。立法院秘書長周萬來說，希望在這一屆（第11屆）能決定地點，目前除了要評估原本的6個地點外，立法院長韓國瑜對圓山大飯店有其想法，另外還有就地改建方案。

立法院從民國49年遷入現址（原為日治時期第二高等女學校），建物占地面積及空間有限，雖陸續增建議場、紅樓、群賢樓等建物，但空間仍不敷使用等。前立法院長游錫堃在上一屆（第10屆）的立法院邀學者專家成立諮詢委員會，最後評選出中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，為優先考慮的擴建基地。

立法院司法及法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，周萬來等人列席說明。

台灣民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委翁曉玲，以及民進黨立委張雅琳、莊瑞雄先後質詢時，均提到國會遷改建議題，並詢問目前進度為何。

周萬來說，游錫堃當時有規劃6個地點，韓國瑜對於圓山大飯店蠻有自己的想法，而在立法院工作蠻多人喜歡的是空總，現在立法院來了一位參事，在都市計畫上非常專業，有提出就地改建概念，目前都在研議。

周萬來表示，他對立法院的感情很深，真的很希望這一屆先把地點決定好，但這要經過黨團協商同意，各黨團都可以要求韓國瑜召集黨團協商討論，也希望可以像第10屆一樣，成立一個委員會來推動。

周萬來 朝野 韓國瑜

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