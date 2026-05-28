賴總統送川普張忠謀傳 民進黨團：傳達台灣半導體幾十年來努力

賴清德總統昨晚出席「慶祝美國建國250周年」活動時，準備3件禮物，其中一件是台積電創辦人張忠謀自傳，並請美國在台協會台北處長谷立言轉贈給川普。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，這是在傳達台灣這幾十年來的努力，更傳達台美有深厚的經濟、科技夥伴關係。

莊瑞雄指出，全球都在談AI、晶片、供應鏈重組，台灣在這方面是最有底氣的，所以川普動不動就會說台灣偷了他們的晶片，他如果有時間看一看張忠謀這本書，或者幕僚幫川普看一看的話，就會發現台灣晶片半導體產業是經歷了數十年的累積才建立起來的技術、人才和供應鏈，這個是很不簡單的一件事情。

谷立言也提到，美國曾有兩位前總統傑佛遜（Thomas Jefferson）與亞當斯（John Adams），從死對頭變成親密摯友的故事。強健的民主制度不需要所有人意見一致，他很榮幸今晚與台灣各政黨的代表齊聚一堂，也鼓勵大家持續為提升台灣的安全努力不懈。

對於谷立言一番話是否認在呼籲朝野和解？民進黨立院黨團書記長范雲表示，谷立言的重點應該是作為台灣重要安全盟友，希望藍白能聽進去，在安全議題上台灣一定要跨黨派合作。