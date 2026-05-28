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2百萬弱勢被遺忘 民團促修《社會救助法》

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民團28日呼籲政府儘速提出《社會救助法》草案，讓立法院可以審議，且選舉前可通過。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民團28日呼籲政府儘速提出《社會救助法》草案，讓立法院可以審議，且選舉前可通過。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我國中低收入申請門檻嚴苛，導致2百萬人無法獲得補助，政府應儘速將《社會救助法》修正草案送到立法院！」民團28日召開記者會指出，舊法因申請複雜、限定戶籍與虛擬收入等規定，導致申請困難，盼選舉前完成修法，擴大對弱勢照顧。綠委林月琴范雲接下民團陳情，承諾等政院提出版本後會馬上排審。

民團先在立法院門口上演行動劇，帶著紅色狐狸面具、穿著黑色短袖的窮人希望政府趕快修法，但穿著西裝的政府官員卻持續以「整合各方意見」、「考量地方政府」與「財源需重新估算」等理由持續拖延。人生百位文化建構協會研究員周上智強調，連國際都說現在的《社會救助法》規定複雜、難以申請，政府應儘速修法。

外縣市租屋難獲補助

民進黨立委林月琴與范雲也出面接下民團盼儘速修法陳情書。林月琴表示，她未擔任立委前就很關注此法，現有法律規定申請補助時需「人籍合一」，因此只要在外縣市租屋就無法申請。加上家戶合計、虛擬收入等規定下，全台中低與低收入戶僅2.5%（58萬），但日、韓卻有10%，換算之下台灣有200萬人左右被遺忘。

「家戶合計」是指法定配偶、直系血親與同戶籍或共同生活的親屬所得共同計算，「虛擬所得」則是具工作能力者，無論實際是否就業，一律以基本工資或行業平均薪資來計算家庭收入。

有工作不代表非弱勢

「行政院已經承諾本會期會將法案送到立法院！」林月琴也說，等到行政院送進來，她會立刻排審，並將現有30幾個版本整合，儘速讓《社會救助法》大修通過。

「全台有2百萬勞工是工作貧窮，低薪讓勞工難脫貧！」台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，低收與中低收家庭的工時其實與法定工時相近，但其中有4成從事基本體力工、每月只能拿3萬元左右薪資，弱勢者並非不工作，而是因為低薪與非典型就業的結構困境，讓他們難有脫貧的一天。

障礙者生活成本高

台北市新活力自立生活協會社工段可薇指出，障礙者的生活成本比一般人高，包括輔具購買、輪椅維修、必要醫療耗材等都難以節省，但因為「家戶合計」與「虛擬所得」規定，而無法獲得補助。民團呼籲行政院儘速送出草案，立法院儘速排審與整合版本，讓此法能在選舉前二讀通過。

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范雲 林月琴 修法

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