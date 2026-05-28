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瑞士媒體示警中國間諜戰滲透台灣 憂民主制度臨威脅

中央社／ 蘇黎世28日專電

瑞士新蘇黎世報本週以「中國欲透過龐大的間諜部隊奪取台灣」為題，刊登中國間諜滲透台灣的現況，利用滲透手法操縱整體社會意識，取代實體戰爭攻擊。

報導指出，中國領導人習近平上台後，中國大陸近年逐步將既有監控與情報體系制度化，並透過法律架構強化國家安全治理及情報動員能力。中國2015年頒布的「國家安全法」被視為相關制度基礎，除再次重申中國對台主權立場，也將被認定涉及「反對一中原則」的行為納入國安範疇。

中國2023年修訂的「反間諜法」則擴大執法適用範圍。報導認為，在相關法規調整下，台灣民眾與外籍人士赴中可能面臨更高法律風險。

「新蘇黎世報」（NZZ）並比較中國與西方主要情報機構規模差異，包括與美國中央情報局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、德國聯邦情報局（BND），在與中國國家安全部相關人員、規模相較，中國都遠超西方單位數倍至數十倍之多。報導並稱，中共也在台部署不少安全系統相關人員，涉及情報蒐集與影響力工作。

報導指出，中共統戰部及相關聯合陣線在台活動模式有別於傳統情報工作，較多透過商會、文化團體及宗教組織等公開社團推展交流與影響力事務。另有法庭資料顯示，部分台灣黑道勢力疑涉接受資助或遭勒索，並協助散播不實的影片內容。

為說明相關滲透爭議，報導也提及台灣一些涉入政黨、社團，來自中國的政治人物，其部分言行曾引發外界對民主治理與國安風險的討論，還有人因此被台灣法院起訴。

此外，報導指出，中國人民解放軍擁有為數龐大的網路作戰人員，用於海外網路滲透及資訊作戰，並形容「台灣網路如同戰場」，稱2025年平均每天發生上百萬次來自中國的網路攻擊。

針對共諜案件，報導提及媒體人士涉嫌收受境外勢力虛擬貨幣、製播政治影片、吸收現退役軍人拍攝投共影片及刺探軍事機密等，現遭台灣政府起訴。

瑞士民眾丹尼爾（Daniel Aufschlag）接受中央社採訪表示，看到這則新聞，感受到台灣現況岌岌可危，原來中共已經對台滲透如此深入。他立刻將這則消息，傳送給所有的親友，尤其是對台灣不關心的人，應從關心世界民主角度，正視這個國際議題。

間諜 瑞士 習近平 美中台 中共

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