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德學者：中國利用川普不確定性削弱台灣對美信心

中央社／ 柏林27日專電

美中領袖在北京舉行峰會後，歐洲戰略圈高度關注對台海局勢的影響。德國學者分析，中國目前未必急於對台動武，而是正利用川普政府對台政策不確定性，逐步削弱台灣對美國安全承諾信心。

德國台灣協會（DTG）今天舉辦「聚焦台灣」（Taiwan im Fokus）首場線上座談，由前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）主持，與會者包括德國國會議員法伯（Marcus Faber）與多名歐洲智庫學者及涉台專家。

首場座談聚焦川習會對台影響，與談學者普遍認為，中國正利用美國對台政策的不確定性，改變台海安全現狀。

德國學術暨政治基金會（SWP）安全政策研究員林小仙（Angela Stanzel）表示，美中關係在川習會後被重新描述為「具有戰略穩定性的建設性關係」，這與中國國家主席習近平多年來主張的「新型大國關係」概念相近。

外界憂心美國是否將默許中國在亞洲擴大影響力，林小仙指出，川普會後把對台軍售形容為與中國談判的籌碼，也公開表示不支持「島上有人推動獨立」，相關說法比起過去美國政府，更接近北京論述，讓中國未來更容易向台灣社會宣傳疑美論。

對此，英國智庫中國戰略風險研究所（CSRI）執行長安德魯．葉（Andrew Yeh）補充，北京正透過「棍子與胡蘿蔔」進行一場長期政治壓力戰。一方面透過軍事與混合戰施壓，另一方面則釋出經濟利益，讓「與中國保持和緩關係」看起來成為維持台海穩定的選項。

安德魯．葉認為，中國真正目標並非立即拿下台灣，而是要慢慢讓台灣執政當局依靠美國支持、強化國防的路線難以為繼。

然而，安德魯．葉也指出，美國國會兩黨對台支持仍相對穩固，包括批准對台軍售案，以及多名共和黨議員推動若中國侵台即制裁中國官員等法案，顯示美國仍存在對台政策底線。

川普 川習會 德國 美中台

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