訴訟未完不能終結黨產會 林峯正矛頭指向國民黨：若不提就沒事

立法院內政委員會今審議不當黨產處理委員會（黨產會）115年度預算。目前針對國民黨取得財產及附隨組織相關行政處分訴訟仍進行中，黨產會主委林峯正備詢時被問何時結束黨產會，林說，若訴訟沒有結束，無法把任務完成，並將矛頭指向被處分方提訴訟，「如果被處分的人不去提行政訴訟，當然就沒有這些事情。」

國民黨立委張智倫今在立院內政委員會質詢，表示黨產會成立至今滿10年，總共花了人民的納稅錢5億多，林峯正常講最大願望是結束黨產會，並追問何時結束，黨產會目前功能如何等等？林說，所謂要「終結黨產會」，是希望不要再有不當取得財產，已經透過法律的方式來取回（不當取得財產），但是所有的行政處分現在幾乎都進到法院裡。

林峯正說，大概有8、9成的訴訟仍在進行當中，因為法院速度不是他可以控制的，也希望法院能夠加速。現在大概有關於附隨組織的案子，大概都在初審階段都勝訴了。有部分已經確定了。

張智倫直接駁斥並沒有，近期黨產會重大行政處分包含國發院、革實院32億的追徵案，中廣77億的追徵案，還有舊中央黨部11.3億的追徵案，黨產會都敗訴。林峯正說，對，有的部分有敗訴，敗訴的理由是法院對於已經處分的財產，在他看來是添加了法律不該有的限制。林本來還要接著講下去，張直接打斷，問記不記得上次說黨產會多久內要結束的年限？林回，他沒有特別說哪一年。

張智倫說，林峯正是說3年內。林回是「盡快」，如果訴訟沒有結束，無法把任務完成，如果官司可以結束，當然趕快結束。張質疑林要改口嗎，任期到什麼時候？林否定改口，他的任期到2028年，至於是否續任要看訴訟狀況。

張智倫說，訴訟就算沒有結束的話，因為調查已結束，可移交給各部會解決。林峯正說，訴訟的過程其實是調查的延續，在訴訟裡面，原告方會提出不同的意見，還是要繼續調查，提供法院相關檔案參考，並不是處分完成就結束，「如果被處分的人他不告我們，就沒有這個事情。如果被處分的人不去提行政訴訟，當然就沒有這些事情。」

張智倫感到不可思議，說「所以就舉雙手投降？你這樣說不通啦。」林峯正說，對，就沒有這些事情，但問題我國是法治國家，（被處分方）有權提訴訟，黨產會就要代表國家去應訴，如果提出不同意見，黨產會當然要提出相關的證據，尤其是相關的檔案，所以調查等於是還在延續當中，訴訟沒有結束，任務沒辦法完成，也希望法院加快審理的速度，黨產會責任是取回不當取得財產，但因有訴訟關係而耽擱。