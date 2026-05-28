出席AIT國慶酒會 鄭麗文向谷立言談將訪美

國民黨主席鄭麗文27日出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國國慶酒會。她向AIT處長谷立言分享，距離上次訪美已經相隔20年，對即將再次踏上美國、展開交流訪問，格外期待。

鄭麗文在臉書發文指出，很榮幸受谷立言邀請，出席AIT美國國慶酒會，與各國駐台代表及各界友人交流，共同祝賀美國建國250週年。250年來，美國在民主自由、科技創新與高等教育等領域，對世界帶來深遠影響，也持續吸引無數人前往美國實踐理想與改變世界的可能。她期待台美之間持續深化交流與合作，共同促進區域和平與繁榮。

鄭麗文說，她也與谷立言分享，距離上次訪美已經相隔20年，對即將再次踏上美國、展開交流訪問，格外期待。很高興見到AIT副處長、加拿大、馬來西亞、瑞典等多位女性駐台代表，在國際事務與公共領域展現專業與影響力，也讓人感受到女性力量正在世界各地發光。

鄭麗文說，接下來她即將訪美，非常感謝谷立言及今晚每一位朋友給予的祝福與鼓勵，期待能透過更多的交流與對話，與美國各界完整的說明闡述國民黨立場，深化彼此理解與信任，共同擴大和平穩定的力量，讓區域朝向合作、繁榮與共同發展的方向前進。