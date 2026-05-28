鄭麗文再談訪美：守護憲法捍衛民主經濟

國民黨主席鄭麗文六月一日至十六日將率團訪美。鄭麗文昨天在國民黨中常會指出，此次訪美傳達的核心訊息，是基於中華民國憲法，保衛兩千三百萬國人，捍衛民主與經濟的璀璨成就，合乎國際社會與美國國家利益，「我們不會成為麻煩製造者，不會拖美國下水」。

鄭麗文指出，中華民國憲法指引國民黨跟兩千三百萬同胞共同打造民主與經濟的璀璨成就，是重要的「護身符」，讓國民黨在台澎金馬建立民主、自由、法治、均富的社會，和平順利民主轉型，經濟成就從早期的四小龍，到護國神山等經濟奇蹟；中華民國憲法是「一中憲法」，為了捍衛憲法所創造的成就，兩岸可以求同存異、尋求對話、進行和解，結束內戰，締造和平穩定的關係。

她批評民進黨架空中華民國憲法，以憲法偷渡實質台獨的新兩國論，把護身符變成引燃戰火的催命符。