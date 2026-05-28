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谷立言提美建國故事：政壇死對頭也能修好

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美國在台協會（AIT）昨晚舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統（右）致贈中文版的「張忠謀傳」，請AIT處長谷立言（左）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）昨晚舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統（右）致贈中文版的「張忠謀傳」，請AIT處長谷立言（左）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影

賴清德總統昨晚出席「慶祝美國二五○周年獨立紀念日酒會」，期盼台美兩國數十年來基於台灣關係法和六項保證之上的堅如磐石關係，未來可以持續深化合作。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言意在言外地在我國與會朝野人士前，引用傑佛遜及亞當斯兩位總統故事，強調政壇死對頭也能為國重修舊好，透過民主堅守自由社會的核心價值。

賴總統與谷立言不約而同提到台積電創辦人張忠謀。谷立言讚張忠謀串連美台科技供應鏈，賴總統則致贈中文版的「張忠謀傳」，請谷立言轉交給多次批評台灣偷走美國晶片產業的美國總統川普。賴總統說，讓川普總統能更了解台灣半導體產業發展，未來台美半導體和ＡＩ發展與合作，一定會更密切。

賴總統透過演說強調兩件事：首先，希望能確保台海的和平穩定現狀，不容許任何勢力以武力或脅迫手段來改變台海現狀，因台海和平穩定攸關世界安全和繁榮；其次，台美應持續深化經貿合作，特別是在ＡＩ時代。

谷立言指出，美台正在雙邊社會關鍵領域並肩前行；他提到張忠謀在美台兩地都打造半導體業，讓美台在科技供應鏈深度整合，並在先進製造和設計領域共同引領全球；在迎接人工智慧、量子計算與網路安全帶來的機遇與挑戰之際，美台雙方的創新者也持續開疆闢土，齊心塑造廿一世紀的未來樣貌。

張忠謀到場 與谷立言小聊後離席

據了解，張忠謀昨天也到場，在媒體進場前，與谷立言小聊了一下，但提前離席。

谷立言在致詞結束前，也分享美國第二任總統與第三任總統傑佛遜及亞當斯的故事，他說，兩人在政壇上曾是競爭激烈的死對頭，甚至一度拒絕往來，後來兩人重修舊好，透過書信討論他們共同建立的美國，以及對這個國家的深深期許，傑佛遜曾致函亞當斯說：「我愛未來的夢想，勝於已過的歷史。」兩人在一八二六年七月四日（美國建國五十周年當天）同日辭世，當時兩人已是親密摯友。

谷立言說，這故事提醒大家，強健的民主制度不需所有人意見一致；民主需要大家下定決心共同堅守核心原則與價值，深刻理解到自由社會會因充滿活力的辯論更堅強。

國民黨主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>（右）受<a href='/search/tagging/2/AIT' rel='AIT' data-rel='/2/146683' class='tag'><strong>AIT</strong></a>處長谷立言之邀，出席昨晚酒會，祝賀美國建國250周年。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文（右）受AIT處長谷立言之邀，出席昨晚酒會，祝賀美國建國250周年。圖／鄭麗文臉書

這是ＡＩＴ首次在內湖總部舉辦國慶酒會，規模更甚往年。賴總統、立法院長韓國瑜，和各國駐台代表均出席同場活動。國民黨主席鄭麗文提前到場祝賀，且在活動開始前就離開，與賴總統等各國政要沒有公開互動。

谷立言 美國在台協會 AIT 賴清德 鄭麗文 張忠謀 台灣關係法

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