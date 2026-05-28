游盈隆首度備詢 立委小刪78萬宣傳費

立法院內政委員會昨天審查中選會預算，中選會新任主委游盈隆首次備詢，國民黨立委王鴻薇原本打算大砍預算七八○萬元，後經游盈隆溝通喊話，立委同意僅小刪七十八萬元。游盈隆說，中選會已做好各項準備，也會跟國安系統共同合作，以因應境外勢力干擾等狀況，「中選會人少事多權力小，我們會非常努力做好專業工作」。

王鴻薇原提案刪減中選會媒體宣傳費七八○萬元，游盈隆說，中選會積極與朝野立委溝通，希望不要減列中選會很少很少的媒宣費。王鴻薇說，游盈隆剛就任中選會主委，不要成為預算的局外人，她最初提案減列媒宣費七八〇萬元，為了因應年底選舉及公投，她同意將金額下修為七十八萬元，同時也願意給新任主委一次機會，希望中選會能辦好選舉，「我覺得非常仁慈」。

隨後進入預算協商階段，王鴻薇將預算提案下修為「減列媒體宣傳費七十八萬元」，經在場立委討論後照案通過，游盈隆表達欣然接受。

此外，國民黨立委張智倫質詢，針對性侵、虐童、詐欺及毒駕等行為，國民黨團有意提出「鞭刑入法」公投，中選會是否會否決？游盈隆說，對於這項公投提案，他表達由衷敬佩，至於未來能否在立法院通過，中選會目前仍然不得而知；只要是立法院通過的公投案，中選會態度是「通過是原則，不通過是例外」。