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「健康因素」 尹乃菁黨職請辭待命

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁傳出因黨內事務繁重萌生辭意，尹乃菁昨天證實，因健康因素，已於十二日向黨主席鄭麗文請辭，月底前若尚未找到主委人選，要再做一段時間，她現在是「請辭待命」。

鏡報昨天報導，尹乃菁帶領文傳會時對下屬相當嚴格，經常以激烈言語斥責，雖並非針對個人，但已有黨工感到不滿，甚至請長假，加上黨內事務繁重，讓她顯露辭意。

尹乃菁昨天受訪時表示，請辭跟職務壓力大不大沒有關聯，她在處理問題和面對各種事務的抗壓性沒那麼差，主要是個人健康因素；由於文傳會還有很多工作要持續進行，在與鄭麗文討論後達成共識，如果鄭麗文五月底前能找到接替主委人選，她就可以離職，如果不行就要再做一段時間，希望很快能找到接替人選。

尹乃菁昨天出席國民黨中常會時，幾位中常委、黨職幹部紛紛趨前送暖致意。尹乃菁說，根據勞基法，她工作未滿一年、但滿三個月，所以在十天前通知離職就可以了，本來昨天應該是她最後的工作日。

至於報導也指，尹乃菁接任主委後責任不小，工作上要求甚嚴，尤其近一個月以來更加情緒化，對下屬雖未到口出惡言的程度，但讓黨工即便未被辱罵，也倍感壓力。

尹乃菁昨僅表示，該名同仁職場生涯還很長，她必須保護這位同仁，這牽涉到個人工作表現，其他就不多講了。

國民黨 尹乃菁 鄭麗文 職場霸凌

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