快訊

美光再大漲、台積電夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

有深意？賴總統祝賀美國國慶 點名送川普「張忠謀傳」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影

美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」，請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普；賴總統說，讓川普總統能更了解台灣半導體產業的發展。

川普重返白宮以來，對台灣晶片產業多所批評，多次聲稱台灣「偷走了美國的晶片產業」，主張透過關稅政策來迫使各國半導體業者赴美投資，目標讓美國在短時間內取得全球近半數的晶片市場。

賴總統說，他準備一套張忠謀自傳，自傳中充分記載台灣半導體產業是如何發展；川普希望美國再工業化，並成為世界的AI中心，「對台灣半導體產業也多所關心」。

藉由這個禮物，賴總統指出，川普會對台灣半導體產業更了解，未來台美的半導體業和AI發展與合作，一定會更密切。

此外，賴總統送上由台南蘭農培育、花瓣呈現美國國旗圖樣的蘭花，以及台灣庶民美食雞蛋糕，上頭印有「250」及「A愛T」的字樣。

美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，特製雞蛋糕也是其中之一。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，特製雞蛋糕也是其中之一。記者張文馨／攝影

美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。記者張文馨／攝影

川普 美國 谷立言 AIT 賴清德 半導體

延伸閱讀

出席AIT酒會…賴總統喊深化台美關係 谷立言舉前總統為例談政敵化解

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

川普擬和賴總統通話？陸國台辦要求美「慎之又慎」：反對美台官方往來

出席歐洲日晚宴 賴總統：堅定守護台海現狀

相關新聞

有深意？賴總統祝賀美國國慶 點名送川普「張忠謀傳」

美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」，請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普；賴總統說，讓川普總統能更了解台灣半導體產業的發展。

出席AIT酒會…賴總統喊深化台美關係 谷立言舉前總統為例談政敵化解

賴清德總統晚間出席慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，大談美國與台灣的民主制度建立過程，稱台美隔著太平洋，而民主自由讓彼此距離更靠近；期盼台美兩國數十年來基於台灣關係法和六項保證之上的堅如磐石的關係，未來可以持續深化合作。

【重磅快評】賴總統18套催生大禮包 暗藏3大未爆彈

面對少子女化國安危機，賴清德總統今天公布「台灣人口對策新戰略」，一口氣祭出18項政策大禮包，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，堪稱近年最大規模的催生政策。府方人士定調，此次方案規模接近GDP的1%，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。外界最大的疑問是，今天發津貼、明天誰埋單？

人口對策投注3800億元…陳時中：財源為公務預算 成長津貼以作業要點發放

賴清德總統宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰18項戰略，粗估新增2050億元，總計投注3800億元。行政院政務委員陳時中今天說，財源主要來自公務預算，暫時沒有舉債規畫；針對0到18歲成長津貼，他說，兒少成長津貼專戶非兒少版TISA，將比照育兒津貼，設作業要點維持彈性。

外交部公布最新民調！賴政府外交滿意度54.7% 支持持續推動外交

外交部27日公布最新民調結果，針對賴政府上任兩年來的外交表現、外交政策推動成效及對外關係方向進行調查。結果顯示，54.7%受訪者滿意賴總統上任兩年來的整體外交表現，超過八成受訪者支持政府持續推動外交作為，爭取國際社會支持。

首批軍購預算88.1億初審過關 拚29日完成三讀

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今天完成「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」初審，朝野僅統刪業務費200萬元。民進黨立委陳冠廷表示，期盼盡速排入院會通過，最快有望於本周五進行討論，若朝野有共識，本案最快29日可完成三讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。