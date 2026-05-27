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有深意？賴總統祝賀美國國慶 點名送川普「張忠謀傳」
美國在台協會（AIT）舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」，請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普；賴總統說，讓川普總統能更了解台灣半導體產業的發展。
川普重返白宮以來，對台灣晶片產業多所批評，多次聲稱台灣「偷走了美國的晶片產業」，主張透過關稅政策來迫使各國半導體業者赴美投資，目標讓美國在短時間內取得全球近半數的晶片市場。
賴總統說，他準備一套張忠謀自傳，自傳中充分記載台灣半導體產業是如何發展；川普希望美國再工業化，並成為世界的AI中心，「對台灣半導體產業也多所關心」。
藉由這個禮物，賴總統指出，川普會對台灣半導體產業更了解，未來台美的半導體業和AI發展與合作，一定會更密切。
此外，賴總統送上由台南蘭農培育、花瓣呈現美國國旗圖樣的蘭花，以及台灣庶民美食雞蛋糕，上頭印有「250」及「A愛T」的字樣。
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