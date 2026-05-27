出席AIT酒會…賴總統喊深化台美關係 谷立言舉前總統為例談政敵化解

賴清德總統晚間出席慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，大談美國與台灣的民主制度建立過程，稱台美隔著太平洋，而民主自由讓彼此距離更靠近；期盼台美兩國數十年來基於台灣關係法和六項保證之上的堅如磐石的關係，未來可以持續深化合作。

賴總統透過演說強調兩件事，首先，希望能確保台海的和平穩定現狀，不容許任何勢力以武力或脅迫手段來改變台海現狀，因台海和平穩定攸關世界安全和繁榮；其次，台美應持續深化經貿合作，特別是在AI時代。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）則說，美台正在雙邊社會關鍵領域並肩前行；他提到台積電創辦人張忠謀在美台兩地都打造半導體業，讓美台在科技供應鏈深度整合，並在先進製造和設計領域共同引領全球。

谷立言指出，在迎接人工智慧、量子計算與網路安全帶來的機遇與挑戰之際，美台雙方的創新者也持續開疆闢土，齊心塑造21世紀的未來樣貌。

谷立言在致詞結束前，分享美國第二任總統與第三任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）及亞當斯（John Adams）的故事，他說，兩人在政壇上曾是競爭激烈的死對頭，甚至一度拒絕往來，後來兩人重修舊好，透過書信討論他們共同建立的美國，以及對這個國家的深深期許，傑佛遜曾致函亞當斯說：「我愛未來的夢想，勝於已過的歷史。」兩人在1826年7月4日（美國建國50周年當天）同日辭世，當時兩人已是親密摯友。

谷立言說，這個故事提醒大家，強健的民主制度不需要所有人意見一致；民主需要的是大家下定決心共同堅守核心原則與價值，並深刻理解到自由社會會因充滿活力的辯論變得更堅強。

這是AIT首次在內湖總部舉辦國慶酒會，規模更甚往年。賴總統、立法院長韓國瑜，和各國駐台代表均出席同場活動。國民黨主席鄭麗文提前到場祝賀，且在活動開始前就離開，與賴總統等各國政要沒有公開互動。

立法院長韓國瑜（左二）出席AIT酒會。記者張文馨／攝影

美國在台協會處長谷立言（右）與賴清德總統（左）在美國國慶酒會上共同舉杯祝賀。記者張文馨／攝影

美國在台協會處長谷立言（右）與賴清德總統（左）在美國國慶酒會上共同舉杯祝賀。記者張文馨／攝影

AIT首次在內湖總部舉辦國慶酒會，賴清德總統（左）作為主賓與主持酒會的AIT處長谷立言（Raymond Greene，右）握手。記者張文馨／攝影

國民黨主席鄭麗文（左三）提前抵達會場，與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左四）合照後，被記者直擊離開AIT。記者張文馨／攝影

AIT首次在內湖總部舉辦國慶酒會，規模更甚往年。記者張文馨／攝影