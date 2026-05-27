【重磅快評】賴總統18套催生大禮包 暗藏3大未爆彈

面對少子女化國安危機，賴清德總統今天公布「台灣人口對策新戰略」，一口氣祭出18項政策大禮包，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，堪稱近年最大規模的催生政策。府方人士定調，此次方案規模接近GDP的1%，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。外界最大的疑問是，今天發津貼、明天誰埋單？

賴總統這一場記者會，與會人士還包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，以及內政、財經等政府高層。然而，這場聲勢浩大的國家級政策秀，背後卻可能暗藏「3大未爆彈」。

第一顆未爆彈是財政壓力。此次政策最大手筆，在於從「0到6歲國家養」直接擴大到「0到18歲」，若以每位孩子每月5000元估算，加上各項補助，政府未來每年新增支出恐高達3800億元，這項政策將「一綁18年」。

當前台灣同時面臨高齡化、長照、健保、國防與能源轉型等多重壓力，未來將進入「繳稅人口減少、政府支出暴增」的雙重衝擊。若缺乏穩定財源，不僅排擠其他預算，也可能形成新世代的財政黑洞。最新國債鐘顯示，每位國人平均負債已達27.3萬元，若最後靠舉債養小孩，下一代恐怕還沒長大，就先背上國家債務。

第二顆未爆彈是世代焦慮。立法院預算中心早已指出，台灣少子化對策長期過度依賴現金補助，但2018年津貼政策擴大後，總生育率依然不升反降。日本、韓國經驗也證明，單靠撒錢難以逆轉出生率。更現實的是，許多年輕人不婚、不生，問題從來不只是奶粉錢，而是低薪、高房價與對未來前途的不安全感。

如今政府資源大幅向育兒家庭傾斜，可能讓單身族、無子族與中產青年產生「有孩子的人領補助、沒孩子的人要埋單」的相對剝奪感，彷彿「歧視單身、懲罰不婚」。企業若承擔更多育嬰與產假成本，未來對年輕未婚女性的就業，究竟是保障或障礙，也將成為新的社會焦慮。

第三顆未爆彈則是政治風險。年底選舉將近，賴政府此時才拋出史上最大催生大禮包，過去2年糾纏大罷免、朝野惡鬥，此時的政策糖衣，難免被在野黨質疑是「選舉大撒幣」、「割稻尾」。許多措施更涉及修法、財源與企業成本，最後能否真正落地，仍充滿變數。若未來因財政壓力或朝野攻防而縮水、跳票，今天的大禮包，恐將反噬賴政府的政治信用。

值得注意的是，賴政府刻意將少子女化問題提升至國安層次，等於將人口政策成敗與執政能力綁在一起。然而，當多數先進國家已同步透過移民政策補充勞動力時，台灣的人口戰略資源仍幾乎全部押注在催生層面，一旦出生率未明顯回升，今天的「國家級戰略」，未來恐成「國家級包袱」。