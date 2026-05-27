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外交部公布最新民調！賴政府外交滿意度54.7% 支持持續推動外交

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部27日公布最新民調結果，針對賴政府上任兩年來的外交表現、外交政策推動成效及對外關係方向進行調查。圖／聯合報系資料照片
外交部27日公布最新民調結果，針對賴政府上任兩年來的外交表現、外交政策推動成效及對外關係方向進行調查。圖／聯合報系資料照片

外交部27日公布最新民調結果，針對賴政府上任兩年來的外交表現、外交政策推動成效及對外關係方向進行調查。結果顯示，54.7%受訪者滿意賴總統上任兩年來的整體外交表現，超過八成受訪者支持政府持續推動外交作為，爭取國際社會支持。

根據調查，66.5%受訪者支持外交部過去兩年推動的「總合外交」政策，65.6%支持「榮邦計畫」，另有77.8%支持外交部與衛福部、運動部、文化部等10個部會建立「雙部長會議」機制，顯示民眾對跨部會整合推動外交政策持正面態度。

在國際關係部分，59.3%受訪者認為台灣應優先強化與美國的經貿合作；67.1%支持增加國防預算，打造「台灣之盾」防禦系統。

針對賴總統近期率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，66.3%受訪者表示滿意，69.2%支持總統持續出訪友邦，深化與邦交國合作關係。

在外交攻防議題上，86.2%受訪者支持政府持續推動外交作為，爭取國際支持。另有82.3%滿意外交部處理韓國電子入境卡標示爭議的交涉作為；77%支持外交部針對丹麥將我國人居留證國籍列為「中國」所採取的反制作為。

在拓展國際空間方面，83.8%支持外交部持續規劃增設海外代表處或辦事處，93.9%支持爭取增闢台北直飛外國航線。

此外，70%受訪者認為台灣政要出訪有助提升「身為台灣人」的光榮感；相較於「中國台灣」路線的16.5%，有73.4%支持賴總統主張的「民主台灣」作為國家未來定位與發展方向。另有52.6%認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」的36.2%。

外交部表示，本次民調委託「求真民意調查股份有限公司」辦理，採市話及手機訪問，以分層比例隨機抽樣方式進行，共完成1,524份有效樣本，調查對象為全台22縣市年滿20歲民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4個百分點。

外交部 民調 衛福部

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