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民眾黨團酸賴總統執政兩年「終於睡醒」 非要等到選舉年才亂開支票割稻尾

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨立法院黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，還說很多支票內容需要透過修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」

賴總統上午與府院團隊舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，還有延長婚假、產假、陪產假等，因應少子女化與人口結構挑戰。

民眾黨立法院黨團稍早發布新聞稿表示，賴總統執政兩年終於睡醒，敲鑼打鼓宣布「0到18歲國家養」戰略方案，完全就是抄襲民眾黨與國民黨共同提出的「台灣未來帳戶（TFA）」，賴政府不但抄得慢，而且還抄不到精髓，民進黨立委林月琴批評「台灣未來帳戶」會擴大貧富差距，聲稱弱勢家庭連500元都無法自提，重重打臉賴總統。

民眾黨團指出，為了解決家庭居住問題，社會住宅用於婚育宅的比例，要從現行的20%擴大到40%，然而內政部今年1月才宣稱「他們辦不到，最多只能10%」，如今賴總統大手一揮就翻倍，內政部長劉世芳一句話也不敢吭，只是社宅量能嚴重不足，是否也在變相壓迫青年權益？

民眾黨團再指出，賴總統拋出的彈性工時對策，則是類似民眾黨團早就提出的「性別平等工作法」修正草案，增訂親職假、親職教育假等與家庭照顧假等假別，民進黨立委過去2年不排審，現在卻粗暴宣布「孩童家長不分事由，都可彈性或減少1小時工時」，直接由政府「補助」工資或訓練職代費用就好，賴總統真是不食人間煙火。

民眾黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，民進黨立委李坤城不斷干擾、堅持按照現行作業辦法就好，賴總統卻說很多支票內容需要修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」

民眾黨 賴清德 立法院

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