快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統公布人口新戰略18項措施 許宇甄批：遲來補課、割稻尾

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統公布18項措施。國民黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，賴總統今提出18項措施，大量借鏡韓國近年人口政策，又看到在野黨持續提出具體政策，不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄表示，賴總統今提出18項措施，看似氣勢宏大，實則是把在野黨早已提出的育兒補助、兒童未來帳戶、學貸減壓、托育支持與育兒減稅等主張重新包裝，大量借鏡韓國近年人口政策。韓國總生育率曾在2023年跌到0.72，2025年回升到0.8，新生兒突破25.4萬人。

許宇甄說，韓國值得台灣借鏡的不只是補助金額，而是政府承認少子化是「人口國家緊急狀態」，處理婚前、婚後、住房、生育到職場支持；更把企業拉進來分擔，員工請育嬰假，企業聘替代人力有補助，同事分攤工作也有支持，企業生育獎金還可全額免稅。代表韓國已看清楚，不能讓生育變成職場怨氣來源，更不能讓生孩子等於職涯中斷、同事加班、公司受損。

許宇甄說，少子化不是今天才發生，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，年輕人越來越不敢婚、不敢生、不敢養。如今看到韓國政策讓出生率反彈，看到國民黨持續提出「0到15歲每月5000元育兒補助」、「0到6歲健保免費」、「0到6歲托育每半年補助2萬元」等具體政策，在野黨也共同推動台灣未來帳戶，主張由政府替孩子建立長期資產帳戶，賴政府才急忙推出一套看似完整、實則拼裝的政策包。這不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄強調，只要是福國利民的法案，請民進黨不要再不副署、不執行、不編預算，更不要把人民真正需要的政策扣上破壞財政紀律的帽子。真正的國安，是讓每一個願意成家、生養孩子的家庭，都看得見希望、撐得起明天。

許宇甄 少子化 賴清德

延伸閱讀

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

賴總統推因應少子化大禮包政策 藍委憂恐「看得到吃不到」

賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

相關新聞

再加碼少子化解方！傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

賴清德總統今拍板每月5000元的成長津貼，藍白共提的台灣未來帳戶今也完成初審。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，賴總統完全剽竊藍白所提相關政見，但回頭是岸總是好的，他也拋出「生一胎可以30年免費住社會住宅；生兩胎可以終身免費住社會住宅」解決少子化政策。

賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨主席黃國昌今天表示，樂見執政黨正視少子女化國安危機，並且跟進民眾黨過去倡議的多項政策，然而相關經費未見於年度預算，財源從何而來也沒有任何規畫，「好的政見歡迎抄襲，但不要連抄都抄不好。」

兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

首批軍購預算88.1億初審過關 拚29日完成三讀

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今天完成「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」初審，朝野僅統刪業務費200萬元。民進黨立委陳冠廷表示，期盼盡速排入院會通過，最快有望於本周五進行討論，若朝野有共識，本案最快29日可完成三讀。

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

民眾黨團酸賴總統執政兩年「終於睡醒」 非要等到選舉年才亂開支票割稻尾

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨立法院黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，還說很多支票內容需要透過修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。