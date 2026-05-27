賴總統公布人口新戰略18項措施 許宇甄批：遲來補課、割稻尾

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統公布18項措施。國民黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，賴總統今提出18項措施，大量借鏡韓國近年人口政策，又看到在野黨持續提出具體政策，不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄表示，賴總統今提出18項措施，看似氣勢宏大，實則是把在野黨早已提出的育兒補助、兒童未來帳戶、學貸減壓、托育支持與育兒減稅等主張重新包裝，大量借鏡韓國近年人口政策。韓國總生育率曾在2023年跌到0.72，2025年回升到0.8，新生兒突破25.4萬人。

許宇甄說，韓國值得台灣借鏡的不只是補助金額，而是政府承認少子化是「人口國家緊急狀態」，處理婚前、婚後、住房、生育到職場支持；更把企業拉進來分擔，員工請育嬰假，企業聘替代人力有補助，同事分攤工作也有支持，企業生育獎金還可全額免稅。代表韓國已看清楚，不能讓生育變成職場怨氣來源，更不能讓生孩子等於職涯中斷、同事加班、公司受損。

許宇甄說，少子化不是今天才發生，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，年輕人越來越不敢婚、不敢生、不敢養。如今看到韓國政策讓出生率反彈，看到國民黨持續提出「0到15歲每月5000元育兒補助」、「0到6歲健保免費」、「0到6歲托育每半年補助2萬元」等具體政策，在野黨也共同推動台灣未來帳戶，主張由政府替孩子建立長期資產帳戶，賴政府才急忙推出一套看似完整、實則拼裝的政策包。這不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄強調，只要是福國利民的法案，請民進黨不要再不副署、不執行、不編預算，更不要把人民真正需要的政策扣上破壞財政紀律的帽子。真正的國安，是讓每一個願意成家、生養孩子的家庭，都看得見希望、撐得起明天。