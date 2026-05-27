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鄭麗文下周訪美：以憲法守護台海和平 符合世界利益

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）預計於6月1日前往美國參訪，鄭麗文表示，將會向美方堅定傳達反台獨、拒當麻煩製造者的立場。記者曾原信／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）預計於6月1日前往美國參訪，鄭麗文表示，將會向美方堅定傳達反台獨、拒當麻煩製造者的立場。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文6月1日至16日將率團訪美。鄭麗文今在中常會指出，此次訪美傳達的核心訊息，是基於中華民國憲法，保衛2300萬國人，捍衛民主與經濟的璀璨成就，合乎國際社會與美國國家利益，「我們不會成為麻煩製造者，不會拖美國下水」。

鄭麗文指出，中華民國憲法指引國民黨跟2300萬同胞共同打造民主與經濟的璀璨成就，是重要的「護身符」，讓國民黨在台澎金馬建立民主、自由、法治、均富的社會，和平順利民主轉型；經濟成就從早期的四小龍，到護國神山等經濟奇蹟。中華民國憲法是「一中憲法」，為了捍衛憲法所創造的成就，兩岸可以求同存異、尋求對話、進行和解，結束內戰，締造和平穩定的關係。

她批評，民進黨架空中華民國憲法，藐視國會，將憲法法庭淪為執政者的橡皮圖章，掏空台灣的民主法治。最危險的是民進黨偷換概念、借殼上市，以憲法偷渡實質台獨的新兩國論，把「護身符」變成是引燃兩岸戰火的「催命符」。

鄭麗文表示，珍惜和平、民主跟經濟的繁榮成就，不讓台灣淪為「下一個烏克蘭」。所以，國民黨要掙脫戰爭的陰影，開闢和平穩定的道路，保衛2300萬人，符合國際社會與美國的利益。川習會傳達一致的訊息，希望通過美中建設性戰略穩定的關係，共同為兩岸的和平穩定努力。美國總統川普在離開中國大陸後公開表示「不支持、不願意看到有人走向獨立」，更是美國總統首次清楚地表達不會為台獨「越過9500英里出兵」。川習會明確指出，「台獨是危險、衝突的來源，必須徹底排除」。

鄭麗文說，戰爭沒有贏家，只有輸家。但和平，大家都是贏家，從日本、韓國、大陸東南沿海、台灣、香港到新加坡，是繁榮、富庶與資金充沛的區域，冷戰的第一島鏈轉換成和平繁榮之鏈，需要美國的關鍵領導力量。

鄭麗文表示，台灣創造高科技的關鍵技術，成為台灣的戰略價值，也可以再造新一代的護國神山群。「防衛韌性」是立體且全面的概念，除了堅實國防力量，軍公教警消與台灣在全球的供應鏈上的關鍵位置，都是台灣的成就。

鄭麗文表示，大陸和平之旅的成果，引起美國學界、智庫、華府菁英高度的重視，更希望能引起美國內部深刻的討論，思考如何將美國國家利益結合全球利益共同發展，才是人類之福。因此，此次訪美包括哈佛大學、MIT等大學的重量級的教授、中國通、政治經濟學的泰斗，也包含華府與紐約的智庫、國會議員、官員，以及熱情的僑胞，都計畫見面與對話。希望全球華人都能支持國民黨的主張與理念，為兩岸與世界和平一起努力。

鄭麗文 憲法 台海 川習會

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