快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／因應少子化 勞動部獎勵企業建立托兒設施最高補助500萬

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
賴清德總統上午召開記者會，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。勞動部下午針對相關作法，由部長洪申翰進一步提出說明。記者杜建重／攝影
賴清德總統上午召開記者會，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。勞動部下午針對相關作法，由部長洪申翰進一步提出說明。記者杜建重／攝影

賴清德總統上午召開記者會，針對少子女化的挑戰，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望在婚、孕、養兒育女及友善職場等面向，提供協助給年輕人，讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。

勞動部下午針對相關作法進一步提出說明，部長洪申翰表示，少子女化的原因有許多，其中之一就是越來越多青壯年的勞工感受到育兒與職場的拉扯，「時間」成為勞工育兒家庭的痛點。

洪申翰說，勞動部經過檢討和準備，並參考國外度、考量企業負擔及綜整各界意見後，推出一整套的友善家庭照顧職場的做法，由政府提供資源補助及彈性化方案，設計更多誘因讓企業包容勞工需求，減少企業及勞工負擔。相關作法如下：

第一、加碼婚假、產假、陪產假延長，除將現行勞工8天婚假比照軍公教延長為14日，也將現行8週產假延長至12週，現行7日陪產檢也延長為14日，讓孕產爸爸一起陪。

第二、育兒留停年齡、津貼都延長，投保薪資上限再提高。延長家長照顧幼兒年齡到6歲，並更名為「育兒留停」，全面照顧學齡前兒童。此外，也擴大育兒留停津貼補助，雙親都領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長可各請領至9個月，以鼓勵雙親分擔照顧。

第三、30日以日育嬰留停升級加倍為60日育兒假，勞動部並將擴大提供「200人以下企業」支持勞工申請育兒假之獎勵，補助企業加給同事職務代理津貼。

第四、獎勵建立友善育兒彈性及縮減工時環境。勞動部獎勵200人以下企業提供「育有12歲以下子女」縮減工時或彈性工時制度，讓企業建立每日縮減一小時工時或彈性調整上下班制度，給予定額獎勵。

第五、強化企業托育，獎勵租稅減免。勞動部為鼓勵企業托育環境升級，5月1日上路的企業新建托兒設施最高補助500萬元及補助發放員工育兒補貼。

洪申翰強調，政府用資源和減稅，帶著中小企業一起把台灣的職場變成一個讓年輕人敢婚、願生、樂養，而且能安心打拼的溫暖環境，有助於減少勞工因照顧家庭而離職，實踐人才永續，協助企業留才攬才，希望能避免職場缺工現象。

勞動部下午針對政府因應少子女化所推出的政策，由部長洪申翰（左三）召開記者會對外說明有關婚假、產假、陪產假延長、彈性工時及職代津貼配套等各項措施。記者杜建重／攝影
勞動部下午針對政府因應少子女化所推出的政策，由部長洪申翰（左三）召開記者會對外說明有關婚假、產假、陪產假延長、彈性工時及職代津貼配套等各項措施。記者杜建重／攝影

勞動部長洪申翰（左三）下午帶領企業界共同召開記者會，對外說明有關勞動部推動包含婚假、產假、陪產假、育嬰留停假、彈性工時及職代津貼等配套措施的相關作法。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰（左三）下午帶領企業界共同召開記者會，對外說明有關勞動部推動包含婚假、產假、陪產假、育嬰留停假、彈性工時及職代津貼等配套措施的相關作法。記者杜建重／攝影

勞動部 洪申翰 賴清德 少子化

延伸閱讀

勞動部推育兒友善職場六措施 擬延長婚假至14天、產假12周

賴總統國安高層會議 完整18項人口對策一次看

少子化18戰略一次看！張惇涵：投注3800億 協助2770萬人次

成長津貼、免費篩檢 賴公布應對少子化策略

相關新聞

再加碼少子化解方！傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

賴清德總統今拍板每月5000元的成長津貼，藍白共提的台灣未來帳戶今也完成初審。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，賴總統完全剽竊藍白所提相關政見，但回頭是岸總是好的，他也拋出「生一胎可以30年免費住社會住宅；生兩胎可以終身免費住社會住宅」解決少子化政策。

賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨主席黃國昌今天表示，樂見執政黨正視少子女化國安危機，並且跟進民眾黨過去倡議的多項政策，然而相關經費未見於年度預算，財源從何而來也沒有任何規畫，「好的政見歡迎抄襲，但不要連抄都抄不好。」

兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

首批軍購預算88.1億初審過關 拚29日完成三讀

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今天完成「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」初審，朝野僅統刪業務費200萬元。民進黨立委陳冠廷表示，期盼盡速排入院會通過，最快有望於本周五進行討論，若朝野有共識，本案最快29日可完成三讀。

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

民眾黨團酸賴總統執政兩年「終於睡醒」 非要等到選舉年才亂開支票割稻尾

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨立法院黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，還說很多支票內容需要透過修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。