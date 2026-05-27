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民進黨全代會7月19日舉行 賴總統下令力拚年底勝選

中央社／ 台北27日電
民進黨全國黨代表大會將於7月19日在台北國際會議中心舉行。民進黨主席賴清德。聯合報記者杜建重／攝影
民進黨全國黨代表大會將於7月19日在台北國際會議中心舉行。民進黨主席賴清德。聯合報記者杜建重／攝影

民進黨全國黨代表大會將於7月19日在台北國際會議中心舉行，民進黨主席賴清德今天期勉新任與連任主委秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神，承擔黨務與服務責任。他強調，年底地方選舉攸關民進黨未來政策方向與國家長遠發展，盼全黨全力協助參選人順利當選。

民進黨下午召開中執會，民進黨秘書長徐國勇在黨務報告除了報告5月24日黨職改選結果之外，並提到，今年的全代會7月19日在台北國際會議中心舉辦。

中執會後，由民進黨發言人吳崢轉述賴清德致詞表示，日前已順利完成兩年一次的黨職改選，包括縣市及海外黨部主委、全國黨員代表，以及縣市黨員代表的改選作業。此次30個黨部主委改選結果，共有11位主委連任，另有19位新任主委產生。

賴清德向即將卸任的黨職同志表達誠摯的感謝。他說，感謝大家多年來，對於黨在全國及海外各地發展，所做出的努力與貢獻。無論是協助中央政策宣導，或是第一線民意的蒐集與回饋，都為中央與地方建立有效的溝通合作，也奠定更為堅實的基礎。

同時，他也對這次當選、即將上任的黨職同志們，表達祝賀與期勉。不管是連任，或是新任，他都期望大家能謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，承接前人的努力，肩負起黨務工作及為民服務的重任。

賴清德特別強調，今年底的地方選舉，不僅攸關民進黨黨未來政策方向，對國家的長遠發展，也同樣至關重要。因此，對於這次黨職改選後，不論是即將卸任，還是即將上任的黨職同志，他希望大家能在各自的崗位上，全力協助黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。

賴清德 民進黨 徐國勇

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