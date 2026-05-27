戴湘儀質詢國影二期遲沒影 侯友宜籲中央有承諾就不要拖

國家電影及視聽文化中心二期遲遲沒有消息，新北新莊地方焦慮。國民黨新北市戴湘儀今天總質詢指出，當初中央答應的國影二期遲遲沒有下文，希望中央加速，不要讓侯市長任內留下遺憾。侯友宜直呼「我已經有遺憾了」，國影中心一期、二期土地都是新北提供，希望藉此帶動新莊發展，中央既承諾了就不要再拖，「該做的趕快做，等了好幾年了啦」。

戴湘儀指出，當年國影一期工程接近完工時，她曾陪同侯市長前往視察，時任行政院長蘇貞昌當時也一口答應，二期經費由中央全額負擔，新北市則基於支持國家文化建設立場，無償撥用土地，全力配合推動。

戴湘儀指出，等到現在二期遲遲沒有進展，難道是因為選舉到了有「政治任務」？

侯友宜表示，國影一、二期土地都是新北市提供，一期裝潢都我們出錢，市府也都全力配合，甚至連我們的協拍中心也被趕出來。

侯友宜說，努力配合就是希望帶動新莊發展，中央既然已經承諾，就應盡快推動，不要再拖延。

戴湘儀，侯市長一向最討厭政治口水，希望中央以新北市民利益、地方發展及國家文化政策為優先，盡快推動國影二期，不要讓此事成為侯友宜心中的遺憾。

侯友宜直言「我已經有遺憾了」，目前仍停留在細節協調階段，原先土地規畫就是作為停車場使用，希望中央趕快行動，不要再改來改去、弄來弄去，否則時間只會一再拖延。