快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為解決少子化問題，賴清德總統提出少子女化大禮包。記者胡經周／攝影
為解決少子化問題，賴清德總統提出少子女化大禮包。記者胡經周／攝影

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

在野黨提案「台灣未來帳戶」，由政府存入起始金5萬元，後續每年存入1萬元，直至兒少年滿12歲為止，且家長可自行存款每年至高10萬元，雇主也能提撥每年至多5萬元，且提撥款項可扣抵稅額，帳戶款項在兒少年滿18歲後才可領取。賴總統所提兒少成長津貼，則是每月發放5千元，0至6歲發給家長，6至18歲每月2500元領現金，2500元存入為兒少設立的帳戶。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，從過去私校學費補助，至目前枱面上各項津貼政策，常有「未設定條件，全數普發」問題，必須先瞭解政策目的為何？她近期一項研究顯示，如有一筆「意外之財」，民眾需拿到至少500萬元，才有意願生養小孩，也就是依這類津貼政策，發放金額至多為百萬元規模，對解決我國少子化、出生人口數不及11萬的現況，並無實質幫助。

「津貼政策至多僅能降低養育小孩的負擔。」韓幸紋說，以兒少成長津貼為例，所需預算規模達一、二千億規模，並不是小錢，政策既為解決養小孩負擔，應鎖定「養小孩真有負擔的經濟弱勢民眾」，而不是全數普發，就連經濟狀況良好、不需津貼協助的民眾也能領到錢，導致經費無法用在刀口上，而政府未訂出領取條件的原因，研判是「無法區分民眾經濟能力。」

外界常認為，以所得稅課稅所得，即可區分民眾經濟能力，作為津貼發放依據。韓幸紋指出，現行所得稅制度，證券交易所得完全免稅，導致所得稅課稅所得無法反應民眾實際財力，政府應綜合不同所得來源，設計出一套指標，區分民眾實際經濟能力，並鎖定經濟能力不佳的民眾給予補助、補貼，才有助對症下藥、將經費花在刀口上。

賴清德 石崇良

延伸閱讀

有別藍白台灣未來帳戶 石崇良：成長津貼「無自存」不擴大貧富差距

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

成長津貼、免費篩檢 賴公布應對少子化策略

0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

相關新聞

勞動部推育兒友善職場六措施 擬延長婚假至14天、產假12周

配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助，其中，婚假擬延長至14天、產假延長至12周，打造更友善的育兒職場，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，也讓企業更願意留才攬才。

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

立法院衛環委員會今逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（TFA）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野討論近3小時，初審通過第一條「總則」，其餘章節保留，並交由黨團協商。

影／因應少子化 勞動部獎勵企業建立托兒設施最高補助500萬

賴清德總統上午召開記者會，針對少子女化的挑戰，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望在婚、孕、養兒育女及友善職場等面向，提供協助給年輕人，讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。

戴湘儀質詢國影二期遲沒影 侯友宜籲中央有承諾就不要拖

國家電影及視聽文化中心二期遲遲沒有消息，新北新莊地方焦慮。國民黨新北市戴湘儀今天總質詢指出，當初中央答應的國影二期遲遲沒有下文，希望中央加速，不要讓侯市長任內留下遺憾。侯友宜直呼「我已經有遺憾了」，國影中心一期、二期土地都是新北提供，希望藉此帶動新莊發展，中央既承諾了就不要再拖，「該做的趕快做，等了好幾年了啦」。

老師離世凸顯長期遭攻擊與濫訴 教育圈陷「集體PTSD」

高雄市某國小一名自然科男教師，在請了幾個月的身心調適假之後離世。現在的教師「教人格被投訴，教知識就沒事」，教師被無止境地檢視、指責、錄影，甚至遭到長期的言語攻擊與濫訴。許多老師表面上仍努力維持笑容，實際上卻早已身心俱疲。教育圈陷入「集體創傷症候群」中悲鳴。

兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。