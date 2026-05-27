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黃國昌發信美跨黨派國會議員 倡對台六項保證正式入法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普先前訪問中國大陸，表明對台軍售是很好的談判籌碼，民眾黨主席黃國昌今天具名發信給美國跨黨派國會議員，表達民眾黨倡議將美國對台六項保證正式入法的立場。黃國昌表示，美國對台灣的承諾持久且有原則，絕非外交折衝下可以討價還價的籌碼。

民眾黨今天舉行中央委員會，邀請中央研究院歐美研究所兼任研究員林正義以「美國對台六項保證：過去、現在與未來」為題進行專題演講，探討美國對台六項保證在當前地緣政治下的演變與法律地位，還有台灣應該如何具體應對日益嚴峻的台海局勢。

林正義表示，川普在川習會提及「1982年對台六項保證，那個已經太久了」，甚至將對台軍售視為與北京交涉的「談判籌碼」，面對防衛台灣的提問並未正面表態，僅是呼籲雙方「降溫」、重申不支持台灣因為有美國當後盾而走向獨立，這些訊號我國政府皆不可輕忽。

林正義指出，1982年八一七公報成立的前提，在於中國當時承諾以和平方式處理台灣問題，如果中國持續升高軍事威脅，美國對台軍售政策的相關基礎也可能受到影響。此外，美國在三公報使用的是「認知」中國主張台灣為中國一部分，而非「承認」中國對台主權主張，美方至今也未對台灣主權地位採取明確認定。

林正義說，近期有美國國會議員提出「對台六項保證法案」，希望進一步強化六項保證的法律地位，如果行政部門暫停對台軍售、調停台海爭議，或者調整對台政策立場，國會將可進行監督與審查，同時也有跨黨派參議員聯名敦促川普政府依法推動對台軍售，顯示「台灣關係法」與「六項保證」至今仍是美國對台政策的重要基礎。

林正義認為，面對美國對台軍售與台海政策可能出現的變化，我國政府必須審慎評估、預作沙盤推演，台灣一方面應該避免不必要的挑釁與誤判，另一方面也要持續深化與美國國會的溝通與合作，強化「台灣關係法」與「六項保證」作為美國對台政策基礎的重要性，確保台灣的安全、外交空間與國家利益不因大國角力而受損。

黃國昌表示，他已經以民眾黨主席的名義，寄信給美國跨黨派參眾議員，表達將美國對台六項保證入法的立場，這是向全世界發出清晰無誤的訊號，美國對台灣的承諾持久且有原則，絕非外交折衝下可以討價還價的籌碼，台灣人民也要向美方鄭重而明確地表達，台灣的安全絕對不能、絕不屈從於任何交易性的利益盤算。

黃國昌也說，除了深化台美互信與合作，台灣更應該穩健強化國防韌性與自主防衛能力，不能讓國防採購、無人機產業鏈有綠友友上下其手的空間，「唯有如此，才能讓台灣在瞬息萬變的國際局勢中，真正守住安全、守住尊嚴、守住人民的未來。」

黃國昌 國會 台海 川普 林正義

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