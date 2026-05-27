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鄭麗文控僑委會阻礙訪美 綠：什麼事都「怪天、怪地、怪清德」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文和國民黨過去一年來的習慣，就是「怪天、怪地、怪清德」，什麼事情都要牽拖到民進黨和賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文和國民黨過去一年來的習慣，就是「怪天、怪地、怪清德」，什麼事情都要牽拖到民進黨和賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美，鄭昨受訪時指控，僑委會和美國人說，鄭麗文要來了千萬別見她，阻礙她的訪美行程。民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文和國民黨過去一年來的習慣，就是「怪天、怪地、怪清德」，什麼事情都要牽拖到民進黨和賴清德總統。

吳崢指出，還記得沒多久之前，國民黨大動作在黨中央記者會指控，國家公部門機關監控國民黨副主席李乾龍，結果李乾龍後來說是「太太監控他」，但國民黨到現在也沒出來道歉。

吳崢說，鄭麗文汙衊在海外第一線推動業務的僑委會公務同仁，不管是民間或是國際的外交工作的努力，都非常不應該，他要呼籲鄭麗文，自己的行程自己安排，不要行程安排不順利，就開始要抹黑公務員，抹黑熱心幫助台灣的台僑，甚至抹黑到民進黨頭上來。

鄭麗文 僑委會 李乾龍 賴清德

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