黨職改選落幕 賴總統勉：全力輔選年底選戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，民進黨日前已順利完成兩年一次的黨職改選，不論是即將卸任，還是即將上任的黨職，希望大家能在各自的崗位上，全力協助民進黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。

賴總統指出，這次包括縣市及海外黨部主委、全國黨員代表，以及縣市黨員代表的改選作業，30個黨部主委改選結果，共有11位主委連任，另有19位新任主委產生，要先向所有即將卸任的黨職同志，表示誠摯的感謝，感謝多年來對於民進黨在全國及海外各地發展，所做出的努力與貢獻，無論是協助中央政策宣導，或是第一線民意的蒐集與回饋，都為中央與地方建立有效的溝通合作，也奠定更為堅實的基礎。

賴總統說，同時也要對這次當選、即將上任的黨職們表達祝賀與期勉，不管是連任或是新任，他都期望大家能謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，承接前人的努力，肩負起黨務工作及為民服務的重任。