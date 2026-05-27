林佳龍：任一民主社會受威權擴張攻擊 都是對全球民主威脅

由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）創立的公元兩千論壇首度移師台北舉行會議，外交部長林佳龍於大會開幕引言指出，當前民主社會正面臨威權擴張的多重威脅，地理位置已無法保障安全，任何一處自由遭受攻擊，都是對全球民主的威脅；民主是台灣的生活方式，是「我們爭取來的身分」。

林佳龍表示，台灣和世界各國一樣，直接受到當今地緣政治影響，台灣位在第一島鏈的核心位置，是提供全球民主韌性的關鍵前線；數十年來，台灣人民生活在軍事威脅、網路攻擊、外交孤立及認知作戰的陰影下，但台灣社會並不膽怯，而是一個維持開放、民主、創新以及堅韌的國家。

林佳龍表示，民主在台灣不只是一個政治制度，「而是我們的生活方式，是我們爭取來的身分」；當民主受到韌性的保護、公民參與的強化以及國際夥伴的支持，民主將展現出無法撼動的力量。

林佳龍說，台海和平穩定是全球經濟的必要條件，台灣正積極透過「價值外交」建立具韌性的非威權供應鏈生態系，將供應鏈安全提升至國家安全層次，決心與志同道合的跨區域夥伴團結一致，共同築起無敵的集體防線。

基金會執行長卡列帕（Jakub Klepal）致詞時細數哈維爾與台灣數十年來的友誼，稱雙方合作已超過以價值為基礎的友誼，捷克是台灣最緊密的歐洲友人之一。