社宅13萬戶承諾遭批跳票 20民團赴民進黨中央抗議

賴清德總統社會住宅政見再遭民團質疑跳票。青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體今（27）日上午赴民進黨中央黨部前，舉行「拒絕社宅沉默跳票」記者會，要求賴清德公開說清楚、講明白，回應社會住宅興建目標是否縮水。

包括崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會住宅推動聯盟召集人孫一信、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、臺灣青年民主協會秘書長馮輝倫、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶等民團代表，均列名出席。民團指出，賴清德選前曾承諾興建13萬戶社會住宅，但就職屆滿兩周年後，任內新的社宅興辦計畫至今仍未核定，就職兩周年文告也未提及社宅政策，讓外界質疑政見成為「不知何時兌現的支票」。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，截至今年2月底，社會住宅的興建數為43666戶，按照政府的考慮，如果後面興建目標降到40000戶，10年後的社會住宅存量僅能到達1.6%，距離OECD（經濟合作暨發展組織）標準的5%仍有差距。

民團批評，內政部改以包租代管、租金補貼等方式補足「百萬租屋家庭支持計畫」。但社宅、包租代管與租金補貼性質不同，社會住宅是高房價下青年、勞工、婚育家庭與弱勢民眾的重要居住資源，不能以補貼或包租代管取代政府直接興建責任。

民團要求，賴清德應在民進黨中常會上公開回應，說明社宅政策是否轉彎、興建目標為何下修，以及未來如何補足都會區青年與弱勢家庭的實際居住需求。內政部先前則表示，社宅興建受土地、財務及地方合作等條件影響，政策將依可行性務實調整。