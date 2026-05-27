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竹市施政滿意度奪「1金4銀」 交通進步幅度全台第一

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供
中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供

中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎，並在治安、醫療、社福及教育等4大面向拿下銀獎；遠見調查中，「八大施政面向平均滿意度」增幅更居本島13縣市第2名，其中交通滿意度大增11.9個百分點，成為全台進步幅度最大縣市。

中國時報今公布「施政用心、人民有感全國縣市施政滿意度調查」，新竹市在全國22縣市中拿下「經濟發展」金獎，並於「治安狀況」、「醫療衛生」、「社會福利」及「教育品質」等4項施政面向獲得銀獎肯定。新竹市長高虹安今出席領獎，強調將持續以「安居科技城」為施政願景，推動科技治理與全齡照顧。

高虹安表示，竹市近年推動振興經濟與民生照顧政策，包括發放「振興經濟消費金」創造約80億元經濟效益、「新竹市購物節」登錄金額突破65億元，加上舊城商圈輔導等措施，帶動地方消費與商圈活絡，也逐步獲得市民認同。

在社福與教育方面，市府今年推出「愛老津貼」、加碼育兒津貼，並透過「壯壯卡」推動「生生喝鮮乳」，同時成功爭取117年全中運主辦權。醫療與公共安全部分，則推動「健檢365健康列車」、幼童「護眼亮晶晶」視力篩檢，以及導入「AI巡防系統」與「識詐2.0計畫」，強化城市安全防護。

市府指出，此次民調中，全台僅新竹市、新竹縣與連江縣的「經濟發展滿意度」突破7成，顯示竹市在經濟、民生、教育與醫療等面向獲高度肯定。

此外，遠見雜誌今同步公布縣市長施政滿意度調查，新竹市「八大施政面向平均滿意度」較去年增加4.1個百分點，增幅居本島13縣市第2名；不滿意度減少幅度更列非離島縣市第1。其中，「道路與交通」滿意度大幅提升11.9個百分點，不滿意度下降13.4個百分點，成為全台交通面向進步幅度最大的縣市。

市府表示，高虹安施政滿意度突破5成、施政分數65.8分，皆創任內新高，不滿意度則降至3成，為任內最低。未來市府團隊將持續以「市民為先、竹步向前」為核心，推動各項市政建設與改革，打造更幸福、宜居且具國際競爭力的科技城市。

中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供
中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供

中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供
中國時報與遠見雜誌今公布縣市施政滿意度調查，新竹市勇奪「經濟發展」金獎。圖／新竹市政府提供

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