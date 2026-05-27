快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
衛福部長石崇良（中）今出席立法院衛環委員會上午審議國民黨、民眾黨團提案「台灣未來帳戶草案」，衛福部長石崇良（中）表示成長津貼與台灣未來帳戶很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶，考量不要擴大貧富差距，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持。記者曾吉松／攝影
衛福部長石崇良（中）今出席立法院衛環委員會上午審議國民黨、民眾黨團提案「台灣未來帳戶草案」，衛福部長石崇良（中）表示成長津貼與台灣未來帳戶很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶，考量不要擴大貧富差距，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持。記者曾吉松／攝影

立法院衛環委員會今逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（TFA）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野討論近3小時，初審通過第一條「總則」，其餘章節保留，並交由黨團協商。

衛福部石崇良說，成長津貼循現行育兒津貼方式執行，每年預算約1800億，中央跟地方共同負擔，過去整體約8比2比例，部分縣市財政較好就會多負擔一點；此外，7至18歲的12年間，2500元自行運用，另外2500元先預存在一個大水庫帳戶，且不一定是台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）。

國民黨立委陳菁徽說，今年2月出生人口是我國建國以來最新低，大約是6千人，跟去年同期1.4萬人相比，現在少子化程度，已經是國安等級最危險的程度。她去年便參與國民黨與民眾黨共同推動的TFA，結果賴總統520突然拋出兒童未來帳戶，要執政黨別再雙標了。

國民黨立委廖偉翔也說，在野黨提台灣未來帳戶，衛福部就說會排擠健保、長照要舉債等等，結果賴總統一提大家就轉彎。他也說，他們認同0至6歲要發育兒津貼，賴總統提1萬是原本5000元育兒津貼，再加5000元成長津貼，至於賴總統提7至18歲成長津貼有2500元放到帳戶，才是今天要討論的事情，在野黨透過條例精神養成孩子理財觀念，緩解貧富差距。

民眾黨立委邱慧洳指出，台灣未來帳戶（TFA）自提機制是提供父母，依照自身財務狀況，自主、彈性、自願選擇的機會，且TFA的用途明確限定在五大方向：就學、就業、房屋自備款、租金、創業，是人才培育重要投資。她也批評，0至18歲成長津貼法源在哪裡？僅憑賴清德總統一句話，就要對全民承諾政策不會變？依法行政不應該只是口號，沒有法源的政策，本來就容易朝令夕改。

石崇良說，育兒津貼是從2012年實施，每月2500元，經過時間更迭金額增加，好的政策就會持續下去，接下來的執政黨也持續執行，並未特別立法，透過行政機關提具施政計畫，依預算法編列預算，送立法院審查通過後執行，成長津貼也會循現行育兒津貼方式執行，每年預算約1800億。

石崇良會後受訪說，7至18歲的12年間，2500元自行運用，另外2500元會先預存在一個大水庫帳戶。他指出，所謂大水庫帳戶不一定是台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）「沒有說一定綁 TISA」，因為沒有個人開戶的概念。

至於成長津貼每年預算約1800億誰埋單？石崇良表示，跟育兒津貼一樣都由中央跟地方共同負擔，過去整體約8比2比例，部分縣市財政較好就會多負擔一點。

石崇良 衛福部 育兒津貼 成長津貼 賴清德

延伸閱讀

有別藍白台灣未來帳戶 石崇良：成長津貼「無自存」不擴大貧富差距

藍酸成長津貼「割稻尾」 賴總統：國民黨版本還停在給付式思維

賴總統拋5千成長津貼 卓榮泰：預計1、2天內有具體內容

0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

相關新聞

勞動部推育兒友善職場六措施 擬延長婚假至14天、產假12周

配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助，其中，婚假擬延長至14天、產假延長至12周，打造更友善的育兒職場，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，也讓企業更願意留才攬才。

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

立法院衛環委員會今逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（TFA）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野討論近3小時，初審通過第一條「總則」，其餘章節保留，並交由黨團協商。

鄭麗文控僑委會阻礙訪美 綠：什麼事都「怪天、怪地、怪清德」

國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美，鄭昨受訪時指控，僑委會和美國人說，鄭麗文要來了千萬別見她，阻礙她的訪美行程。民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文和國民黨過去一年來的習慣，就是「怪天、怪地、怪清德」，什麼事情都要牽拖到民進黨和賴清德總統。

賴總統拍板人口對策新戰略 盧秀燕給建議：不要中央開支票地方埋單

賴清德總統今天拍板「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，預計將投注3800億元，包含0到18歲成長津貼等18項方案。台中市長盧秀燕提出兩點建議，第一是財源，政府似乎打算透過基金操作籌措部分財源，難免讓人不放心；第二是誰出錢，若「中央開支票、地方埋單」，不是高明的執政。

黨職改選落幕 賴總統勉：全力輔選年底選戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，民進黨日前已順利完成兩年一次的黨職改選，不論是即將卸任，還是即將上任的黨職，希望大家能在各自的崗位上，全力協助民進黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。

林佳龍：任一民主社會受威權擴張攻擊 都是對全球民主威脅

由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）創立的公元兩千論壇首度移師台北舉行會議，外交部長林佳龍於大會開幕引言指出，當前民主社會正面臨威權擴張的多重威脅，地理位置已無法保障安全，任何一處自由遭受攻擊，都是對全球民主的威脅；民主是台灣的生活方式，是「我們爭取來的身分」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。