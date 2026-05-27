修法獎勵容積鼓勵企業捐贈婚育宅 劉世芳：2028年目標7.6萬戶

賴清德總統公布應對少子女化18項措施，其一政策為婚育宅增量。內政部長劉世芳說明，未來社宅將保留40％作為婚育宅，另提出修法，透過容積獎勵，鼓勵企業無償捐贈給國家作為婚育宅使用，預期修法後會慢慢增加，2028年盼增加到7.6萬戶。

賴總統27日召開國安高層會議親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，會後將率府院團隊公布18項完整措施。媒體詢問，台灣年輕人面對高房價及租屋壓力，因此不敢結婚生子，政府提出婚育宅政策，未來如何落實居住減壓，讓育兒家庭安心成家。

賴總統指出，政府此次特別著力在減輕租屋壓力上，希望政府的角色是讓家庭成為最溫暖的堡壘，而不是經濟負擔，政府也針對婚育宅提出增量、久住、加補助三大政策方向。

劉世芳指出，經國家跟企業一起努力，目前社會住宅作為婚育宅的量，會從20%提高到40%，20%的目標是已明訂在住宅法中，內政部將持續推動，從2025年到2028年，中央跟地方政府合計會提供一萬戶左右。

針對如何增量，劉世芳說，包括修正台灣省建築技術規則、都市更新條例及危老條例，容積獎勵增加部分全部納為婚育宅，盼請企業無償捐贈讓國家運用成為婚育宅，修法通過後會慢慢增加，2028年以增加到7.6萬戶為止。

她說，經盤點，透過社宅、包租代管及租金補貼，目前預估可推動的婚育宅約17萬戶左右；官員補充，直接興辦約1萬戶、包租代管約6萬戶，可提供婚育家庭居住，另提供每年至少10萬戶婚育家庭租金補貼，共計約17萬戶婚育家庭受惠。

劉世芳說，在安心久住部分，婚育宅會從新婚開始的2年內，育有0到6歲子女的家庭最長可住12年。