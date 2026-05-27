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指訪美遭徐佳青下令台僑反動員 鄭麗文：民進黨拿公帑扯後腿

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文6月啟程訪美，她在昨日專訪中，指僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會今斥鄭造謠，非常不可取。鄭今上午接受「歷史哥」專訪，劍指僑委會委員長徐佳青，表示華府許多訊息顯示僑委會在當地要求僑胞抵制，如果不是徐佳青下令，僑委會工作人員會這樣做嗎？圖／截自「歷史哥HistoryBro」直播
國民黨主席鄭麗文6月啟程訪美，她在昨日專訪中，指僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會今斥鄭造謠，非常不可取。鄭今上午接受「歷史哥」專訪，劍指僑委會委員長徐佳青，表示華府許多訊息顯示僑委會在當地要求僑胞抵制，如果不是徐佳青下令，僑委會工作人員會這樣做嗎？圖／截自「歷史哥HistoryBro」直播

國民黨主席鄭麗文6月啟程訪美，她在昨日專訪中，指僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會今駁斥鄭造謠，非常不可取。鄭今上午接受「歷史哥」專訪，劍指僑委會委員長徐佳青，表示華府許多訊息顯示僑委會在當地要求僑胞抵制，如果不是徐佳青下令，僑委會工作人員會這樣做嗎？

針對鄭麗文指阻撓訪美安排，僑委會上午發布聲明指出，國民黨訪美行程安排不順，鄭麗文不思如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取。

鄭麗文在今日專訪中說，她昨天講僑委會一直在美國「反動員」，徐佳青今日發出聲明。對此她要駁斥，來自華府很多訊息都表達，僑委會在當地要僑胞們抵制，僑委會勸所有的僑務榮譽職的人員要來抵制她的僑宴，還勸阻協助安排她去拜會美國官員或議員等。

鄭麗文批，僑委會不要把鍋甩給底下的僑委會工作人員，如果不是民進黨下的令，不是徐佳青下的令，他們要去做這些事情嗎？真正要對僑委會公務人員道歉的是民進黨政府，是徐佳青。另外，在國會勸阻的不是僑委會，而是FAPA（台灣人公共事務會）也在國會遊說，叫這些美國國會議員不要見她。民進黨在美國很緊張、全力反動員，他們也在全力遊說，讓賴清德總統過境美國。

鄭麗文說，還放謠言說國民黨請公關公司，是誰請公關公司幫賴清德遊說，大家心知肚明。「國民黨哪來的錢？拜託好不好？」拿國家公帑扯在野黨主席的後腿，還好意思出來回應。她這次去美國，不只是做假新聞修理她，是真的在美國一直遊說扯後腿。

鄭麗文說，這就是在外國人眼中，看到台灣政府是怎麼對待在野黨的。這就是台灣引以為傲的民主，連最基本的民主風度跟行政中立都守不住。

鄭麗文 徐佳青 民進黨 僑委會 訪美

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