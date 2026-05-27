快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

美麗島民調／鄭麗文信任度創新低僅剩23.8% 逾半不信任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報」今天公布最新民調，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有23.8%信任鄭麗文，比起上個月大減7.7個百分點，另有51.7%不信任；交叉分析結果，31.4%民眾對國民黨有好感，民眾對國民黨的正向評價，高於對黨主席鄭麗文新任度。另外，民眾黨支持者也僅有38.3%信任鄭麗文、48.7%不信任。

民調詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果有23.8%信任鄭麗文，其中4.4%很信任、19.4%還算信任，較4月大減7.7個百分點，另有51.7%表示不信任，其中36.1%很不信任、15.6%有點不信任，較4月減少3個百分點，未明確回答的有24.4%。

另外，僅泛藍民眾信任鄭麗文的多於不信任（62.7%信任、21.1%不信任），其餘各政黨傾向者不信任鄭麗文比例均過半。中立民眾有15.4%信任鄭麗文、35.2%不信任，國民黨支持者中有64.6%信任鄭麗文、21.6%不信任，民眾黨支持者中有38.3%信任鄭麗文、48.7%不信任。

該分民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為5月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1078人（住宅電話699人、行動電話379人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

鄭麗文 民調 美麗島電子報 國民黨 黨主席

延伸閱讀

鄭麗文控阻撓訪美行程 僑委會斥毫無證據、公然造謠

黃敏惠4度獲遠見五星市長 嘉市八大施政滿意度全國唯一破8成

6月1日訪美 鄭麗文：說明國民黨和平路線

尹乃菁健康因素請辭國民黨文傳會 待鄭麗文找到接替人選就走

相關新聞

0到18歲成長津貼設「保底機制」 賴總統：政府操作收益歸孩子

賴清德總統公布應對少子女化18項措施，其中亮點在0歲到18歲的成長津貼。賴總統說明，這是國家對於未來的重要戰略投資，減輕家長負擔，為下一代累積競爭力，比照勞保基金設計包含保底機制，由政府負責管理操作，若收益較高就歸給孩子；家長有錢可以另外自由操作，為避免複雜，這個專戶沒有要給家長參與。

少子化18戰略一次看！張惇涵：投注3800億 協助2770萬人次

賴清德總統27日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，行政院秘書長張惇涵指出，這是參考國際經驗、經財政評估且具完整配套措施的家庭支持方案，初估將增加2050億元的預算，總計投注近3800億元，預計可協助2770萬人次，落實政府對0到22歲的全程支持，希望朝野政黨和國人全力支持。

0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。賴總統表示，這是台灣邁向新公共化的關鍵一步，要把育兒重擔從個人肩膀上，提升為國家、社會和企業共同支持體系，讓工作與家庭不再是單選題；這可讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」。

美麗島民調／鄭麗文信任度創新低僅剩23.8% 逾半不信任

「美麗島電子報」今天公布最新民調，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有23.8%信任鄭麗文，比起上個月大減7.7個百分點，另有51.7%不信任；交叉分析結果，31.4%民眾對國民黨有好感，民眾對國民黨的正向評價，高於對黨主席鄭麗文新任度。另外，民眾黨支持者也僅有38.3%信任鄭麗文、48.7%不信任。

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

馬英九基金會風暴延燒，馬英九夫人周美青、大姊馬以南日前聲明證實馬英九有醫療需求，希望能真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」。馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰今說，馬家事前沒有聯絡，馬英九也未跟周美青住在一起，而是住在同層樓的對門，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人。

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

立法院衛環委員會今逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（TFA）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野討論近3小時，初審通過第一條「總則」，其餘章節保留，並交由黨團協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。