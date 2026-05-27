美麗島民調／鄭麗文信任度創新低僅剩23.8% 逾半不信任

「美麗島電子報」今天公布最新民調，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有23.8%信任鄭麗文，比起上個月大減7.7個百分點，另有51.7%不信任；交叉分析結果，31.4%民眾對國民黨有好感，民眾對國民黨的正向評價，高於對黨主席鄭麗文新任度。另外，民眾黨支持者也僅有38.3%信任鄭麗文、48.7%不信任。

民調詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果有23.8%信任鄭麗文，其中4.4%很信任、19.4%還算信任，較4月大減7.7個百分點，另有51.7%表示不信任，其中36.1%很不信任、15.6%有點不信任，較4月減少3個百分點，未明確回答的有24.4%。

另外，僅泛藍民眾信任鄭麗文的多於不信任（62.7%信任、21.1%不信任），其餘各政黨傾向者不信任鄭麗文比例均過半。中立民眾有15.4%信任鄭麗文、35.2%不信任，國民黨支持者中有64.6%信任鄭麗文、21.6%不信任，民眾黨支持者中有38.3%信任鄭麗文、48.7%不信任。

該分民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為5月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1078人（住宅電話699人、行動電話379人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。