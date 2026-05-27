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影／因應少子化與人口結構挑戰 賴清德率府院團隊說明未來施政方向

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統（中）率領包括副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、行政院副院長鄭麗君（右二）、總統府秘書長潘孟安（左二）、國安會秘書長吳釗燮（左三）等府院團隊，向國人說明政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統（中）率領包括副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、行政院副院長鄭麗君（右二）、總統府秘書長潘孟安（左二）、國安會秘書長吳釗燮（左三）等府院團隊，向國人說明政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

賴清德總統上午在總統府大禮堂舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向。

賴總統除了公布0到18歲5千元成長津貼相關細節，另外也針對現行產假調整做了說明。賴總統表示，為使懷孕勞工在分娩後能獲得充分身心恢復時間，此次加碼延長產假、陪產假，包括修法使產假延長至12周，且增加的4周非屬強制，由孕產媽媽自行選擇是否要請滿12周，或在8周後提前返回職場，雇主不得拒絕。此次也併同將配偶的陪產檢及陪產假，由7日大幅延長至14日，鼓勵爸爸有更多假期，實質參與早期育兒陪伴與照顧，建立雙親平等的親職關係。

總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，賴總統除了公布0到18歲5千元成長津貼相關細節，另外也針對現行產假調整做了相關說明。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，賴總統除了公布0到18歲5千元成長津貼相關細節，另外也針對現行產假調整做了相關說明。記者杜建重／攝影

賴清德總統率領府院團隊召開記者會，向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向。記者杜建重／攝影
賴清德總統率領府院團隊召開記者會，向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向。記者杜建重／攝影

少子化 賴清德 國安 人口對策

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