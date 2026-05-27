民主合作論壇（FDC） 探討中小型民主國家如何發揮戰略影響力

「公元兩千論壇（Forum 2000）」今年首度移師亞洲，在台北舉辦「民主合作論壇（FDC）」，核心講者與座談貴賓包含國防部軍政副部長徐斯儉、國安會副秘書長林飛帆、捷克前外交部長翡翠克（Tomáš Petříček）、菲律賓前外交部長亞伯特（Delia Domingo Albert）以及吐瓦魯外交、貿易及勞工部長帕納巴（Hon. Paulson Panapa）等出席，外交部長林佳龍也出席致詞。

「民主合作論壇（FDC）」是該論壇首次在亞洲舉辦，在全球民主面臨內憂外患的關鍵時刻，匯聚印太與歐洲頂尖決策者，探討中小型民主國家如何發揮戰略影響力，反制威權擴張。論壇匯集來自印太與歐洲地區的決策首長、國會議員、頂尖專家及公民社會領袖，共同探討民主陣營的戰略合作。面對當前地緣政治的動盪，論壇旨在為致力於民主治理與開放社會的行動者，提供一個高層次的戰略對話平台，以期在跨區域的交流中，找出應對共同挑戰的實質方案。針對「民主效能」與「公眾信心」進行深度辯論，並探討民主力量如何在傳統地緣政治框架之外，發揮更關鍵的影響力，剖析民主國家如何應對科技衝擊與社會不信任等威脅。

「公元兩千論壇(Forum 2000)」今年首度移師亞洲，在台北舉辦「民主合作論壇(FDC)」，外交部長林佳龍（右）出席致詞。記者曾學仁／攝影