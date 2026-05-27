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游盈隆獲預算大禮包 中選會媒宣費藍委僅刪78萬

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查中選會預算，中選會新任主委游盈隆首次列席備詢。記者黃義書／攝影
立法院內政委員會今天審查中選會預算，中選會新任主委游盈隆首次列席備詢。記者黃義書／攝影

立法院內政委員會今天審查中選會預算，國民黨立委王鴻薇質疑採購案集中特定媒體，原先提案減列媒體宣傳費780萬元，最終同意將金額下修為78萬元，成為唯一遭到刪減的預算項目，中選會主委游盈隆對此欣然接受。

立法院內政委員會今天邀請游盈隆列席報告業務概況，同時審查115年度中央政府總預算案關於中選會及所屬部分。針對王鴻薇提案減列媒體宣傳費780萬元，游盈隆會前受訪時表示，中選會持續跟朝野立委溝通，希望不要減列中選會很少很少的媒宣費。

王鴻薇在提案指出，2021年至2025年期間，媒體政策及業務宣導採購案案量不多，然而都只由單一特定媒體得標，即使2025年媒宣費遭到全部減列，中選會仍然使用二備金編列655萬元，持續由單一特定媒體得標。

王鴻薇質詢時詢問，中選會媒宣採購案多由民視、三立得標，為何過去10年只有集中在特定2家媒體。游盈隆答詢時說明，經過他詢問中選會綜合規劃處，得到的答覆是「都是根據公開招標，一切嚴謹地遵循相關程序，但是結果就是這個樣子。」

王鴻薇說，盡管游盈隆剛就任中選會主委，但是也不要成為預算的局外人，自己最初提案減列媒宣費780萬元，為了因應今年底九合一選舉及公投，目前已經同意將金額下修為78萬元，同時也願意給新任主委一次機會，希望中選會能夠辦好今年的選舉，「我都覺得非常仁慈。」

隨後進入預算協商階段，王鴻薇將修正提案為「減列媒體宣傳費78萬元」，經過在場立委與游盈隆的討論後照案通過，其餘一般行政預算全數照列，選舉業務預算併案凍結50萬元，地方選委會行政業務凍結10萬元，中選會預算合計凍結60萬元、減列78萬元。

游盈隆 中選會 王鴻薇 國民黨團

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