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財劃法分更多 學者籲地方加強減碳

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台大風險中心與民團27日提出地方政府減碳政策建議，盼中央與地方合作強化因應氣候變遷。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台大風險中心與民團27日提出地方政府減碳政策建議，盼中央與地方合作強化因應氣候變遷。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「《財劃法》讓地方分配款變多，中央應協助地方加強減碳！」台大風險中心主任周桂田27日公布「地方氣候治理政策建議」指出，《財劃法》讓地方財源增加，地方政府需肩負更多減碳責任。另外，今年開始徵收的碳費仍缺乏分配機制，學者周麗芳建議政府將碳費挹注醫療機構。

制定氣候自治條例

周桂田建議，地方政府可將相關財源與在地大學合作，培育內部專業人才、減輕基層人員壓力，避免許多專案都交由不同民間公司外包，呈現施政破碎化的狀況。另外，《氣候變遷因應法》雖有列舉碳費用途，各地期待獲得30%以上的碳費分配，但今年預計全國只能收到40億碳費，相關分配機制應更透明化。

「地方政府缺少氣候變遷相關的自治條例！」台大公事所助理教授李仲軒指出，目前僅有六都與嘉義市有相關法律，但其他不是在草擬階段就是尚未制定，《氣候變遷因應法》雖要求各縣市成立氣候變遷因應推動會，若能確實落實，可讓各部會分工更明確，中央也應將氣候變遷相關資料細緻化到縣市層級，地方則可轉化為公開資料庫，雙方互助減碳。

碳費挹助醫療機關

「氣候危機就是健康危機！」政大綠色能源財經研究中心主任周麗芳表示，氣候風險擴大下，民眾的暴露度、脆弱度與危害度都會增加，對健康帶來負面衝擊，因此她認為碳費應該多挹助醫療機構減碳，降低醫療機構的轉型負擔，更能造福民眾。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜也說，政府除了推動制度與地方建設外，更應該發展以永續生活為願景的社會溝通機制，引進中介組織、社區團體進行政策宣傳，促進更多人從觀念上改變。她指出，地方政府人力不足，氣候數據欠缺、跨局處整合困難下，政府要建立更具韌性與公平的減碳政策。

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