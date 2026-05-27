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0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。記者張文馨／攝影
賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。記者張文馨／攝影

賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。賴總統表示，這是台灣邁向新公共化的關鍵一步，要把育兒重擔從個人肩膀上，提升為國家、社會和企業共同支持體系，讓工作與家庭不再是單選題；這可讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」。

賴總統表示，為讓各項政策落實執行，請行政院就就涉及修法部分盡速完成法制作業，並加強與立法院的溝通，呼籲朝野政黨支持行政團隊這個兼顧家庭支持，衡量財政能力的版本。

賴總統說，請行政院長卓榮泰成立「人口對策新戰略執行小組」，定期追蹤各項政策的執行進度。

賴總統表示，他稍早前主持國安高層會議，在聽取行政院報告後宣布推動台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，針對「生育、養育、教育」三階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」策略，推出18項措施。

賴總統提到，政府與下一代孩子「18歲的約定」。我們將全面推動「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元，當孩子6到18歲，這筆成長津貼，一半繼續提供給家庭減輕負擔；而另一半，政府會直接幫孩子預存入「兒少成長津貼專戶」；存入專戶的這筆錢，政府將委託專業的金融團隊管理投資，並且至少保底二年期定存利率。當孩子滿18歲時，這個專戶的資金就可以領出，這就是國家送給青年朋友的「成年禮」，投資一個孩子，就是投資一家三代。

此外，賴總統提到，產假將從現行的8周，大幅擴大到12周；將照顧幼兒的適用年齡，從3歲延長到6歲，讓育嬰假全面升級為「育兒假」；同時把以「日」請假的天數，從30天，提高為60天；只要雙親「都」請滿6個月的留職停薪，就可以各自再多請領3個月的津貼；同時，提高就保薪資的上限，每個月最高可請領超過4萬元。希望讓更多的爸爸們能安心請假。

育兒 生育補助 賴清德 成長津貼 育嬰留停 人口

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