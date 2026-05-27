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毒駕全民恐懼、喪屍煙彈氾濫 黃偉哲：砍緝毒預算立委應受譴責

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午在總質詢時毒駕問題嚴重，在立法院刪除相關預算的立法委員，應該受到全民譴責。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲上午在總質詢時毒駕問題嚴重，在立法院刪除相關預算的立法委員，應該受到全民譴責。記者吳淑玲／翻攝

全台毒駕案頻傳造成多起悲劇，引發社會恐懼全面爆發，議員指出，但這已非單純交通違規，更是新興毒品依托咪酯（喪屍煙彈）透過跨境黑市與社群短影音對台進行的系統性外溢「國安危機」。他要求市府除積極查緝外，更呼籲中央能從源頭徹底阻絕毒品來源。

市議員李宗霖質詢表示，對抗這種跨境新興毒品，前線最需要的是大量的海巡邊境攔截、試劑更新、警政採驗經費與後端戒治系統。然而，藍白兩黨憑藉立法院席次優勢，主導刪減、凍結了2025與2026年的警政與緝毒預算，包含高檢署與北檢預算遭砍4800萬元、警政署預算大砍1.1億元、凍結高達30億元，連後端矯正署預算也被砍掉1億元。他痛批，立法院藍白兩黨大幅刪凍中央警政與緝毒預算，根本是假監督之名、行亂台之實，把人民的生命安全當成政治提款機。

市長黃偉哲說，毒駕早就存在，且毒駕比酒駕更嚴重。關於預算，市府開綠燈，但中央政府總預算不幫忙。立委一方面要求做好治安，另一方面又把手腳綁住，要人家上戰場，又不給子彈。除議員提及的相關預算，還有包含宣導、設備等都需要經費，結果都砍掉。坦白而言，這些反對、砍掉預算的立法委員應該受到全民譴責。

李宗霖說，根據Google Trends近五年的趨勢探查，全台對毒駕的焦慮在2026年達到了歷史最高點，而這波危機的源頭，是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯在中國、香港列管後，其相關製毒原料、黑市網絡、地下物流與販售話術，正整套朝台灣系統性滲透，並透過電子菸的糖衣與社群短影音文化，全面入侵台灣。

他呼籲，現連中國抖音都充斥毒品示警影片，台灣更不能掉以輕心。如果政府與社會仍將其視為普通的交通個案，就是對國安危機的嚴重失察！

李宗霖也指出，美中關係因「芬太尼」產生外交與法律衝突亦值得台灣借鏡。川普政府於2025年初對中國商品加徵 20% 關稅進行強力制裁；直到2026年5月底，中方才迫於壓力宣布將特定前體化學品列入管制。他強調，美國面對化學品與新型毒品滲透，動用的是國家級的關稅武器、司法起訴與金融阻斷；反觀台灣，面對同樣來自中國供應鏈、地下物流與微信洗錢催生的「依托咪酯」攻勢，我們能如何因應？如果台灣連前線查緝的資源都被在野黨斷絕，根本無法抵禦這種新型態的跨國非傳統安全威脅。

台南市警察局長林國清回應，第一線員警裝備齊全，篩檢試劑每周維持最低存量，不夠會馬上補充。而針對毒品治安顧慮人口，會進行查訪、告誡，現都有掌握。至於預算部分，市長也支持，滿足預算編列。

李宗霖強調，面對中央預算遭到全面杯葛的困局，地方政府必須在灰色風暴中展開自救。他向市府提出以下具體要求，確保前線試劑與經費充足、跨局處阻絕網路上游、從嚴從速聲請預防性羈押、建置毒品人口執照資料庫與AI車牌辨識高風險攔查系統、擴大強制採尿行政約束力。

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