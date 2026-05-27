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鄭麗文控阻撓訪美行程 僑委會斥毫無證據、公然造謠

中央社／ 台北27日電
國民黨主席鄭麗文指控僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會斥這是毫無證據公然造謠，應向僑委會致歉。圖／聯合報系資料照 黃義書
國民黨主席鄭麗文指控僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會斥這是毫無證據公然造謠，應向僑委會致歉。圖／聯合報系資料照 黃義書

國民黨主席鄭麗文指控僑委會阻撓訪美行程安排。僑委會今天表示，國民黨毫無證據公然造謠，非常不可取，應向僑委會致歉；僑委會並不清楚鄭麗文訪美行程安排與訪問對象，「如何去阻撓、遊說」。

國民黨文傳會主委尹乃菁今天說，鄭麗文談到這件事情時，必然是有所本，國民黨要強調的是，不管是僑委會，或者是政府駐美的相關的單位，都是政府的派駐機構，應要保持的是行政中立。

尹乃菁認為，不管是台灣各政黨，或是各團體到美國，從事不管是政黨外交，或是跟僑團、僑界接觸，這都是有助於台灣在外交總體實力的展現，也是在增進台灣跟僑團的連結。因此，僑委會還有政府的各駐外單位，應該是要站在協助和樂見其成的立場上。

媒體報導，鄭麗文26日接受廣播節目專訪表示，僑委會在美國叫僑民不要來幫鄭麗文、不要出席鄭麗文的僑宴、不要幫鄭麗文去聯絡美國的官方或者是美國的政治人物、不要去幫鄭麗文安排行程。

僑委會上午發布聲明指出，國民黨訪美行程安排不順，鄭麗文不思如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取。

僑委會說明，僑委會業務眾多繁雜，人力短少，僑委會人員長期處在超量工作的狀態，鄭麗文還認為僑委會人員具備隨時直接與國會山莊政治人物溝通能力，讓人苦笑。且鄭麗文訪美行程安排跟訪問對象是誰，「僑委會都不清楚，如何能夠去阻撓、遊說？」

僑委會表示，這顯示國民黨人士長期以來慣用威權思維，過去監控人民習慣，現在仍用同樣方式看待其他人事物。民主時代的僑委會，早已不是過去黨國威權時期的海工會，請鄭麗文主席勿再用親中威權的思維解釋及隨意控訴他人，並應為隨意無端控訴造謠，向僑委會致歉。

鄭麗文 僑委會 尹乃菁

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