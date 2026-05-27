【專家之眼】中美農產貿易交鋒 還未翻篇

川習會已結束，美方雖然宣稱在其最核心的「3B」－波音（Boeing）、牛肉（Beef）和大豆（Bean）訴求上取得實質成果，包括中方同意採購200架波音飛機，恢復符合要求的美國牛肉輸華，每年至少向美國採購170億美元美國農產品，為期至2028年。

有關美方所宣稱大豆採購部分，中方在三大核心訴求「3T」：台灣（Taiwan）、科技（Tech）和關稅（Tariff），特別是台灣議題未獲得預期成果的情況下，並未把美方提到的具體採購事項一一寫入正式文本，也未確認具體訂單數字。顯然對於善變的川普，中共官方係採取審慎的態度，不僅聽其言更會觀其行，也有一套應對方式，以採購速度和數量，做為回應美方的政策籌碼。

若川普後續言行有助中美貿易關係緩和，應可出現短期大量採購農產品。如去年底中美關稅貿易戰暫緩時，中共採購了近千萬噸的美國大豆；當摩擦加劇時，採購隨時可以停滯甚至中止。包括其他對美採購案，如小麥、玉米、牛肉、禽肉等，給予美國農民沉重的出口與庫存壓力。

除了川普對台軍售的實際做法，將牽動中共後續對美國農產品採購和雙邊貿易合作；美方是否站在公平對等立場，實質推動協議、為雙向農產品貿易創造有利條件，如降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等承諾，為另一個採購變數。

中國大陸為全球最大的大豆消費暨進口國，每年須自國外進口超過上億噸大豆，主要用於榨油及生產動物飼料；美國一向為中國大陸最大的大豆進口國，佔中國進口總量超過40%，總金額達140億美元。自2018年川普啟動中美貿易戰，針對總值340億美元的中國大陸商品加徵高額懲罰性關稅，中共亦祭出反制措施，導致美中關係惡化。美國大豆出口至中國大陸數量暴跌，對當時中國大陸的禽畜產業及加工業產生極大影響。

經此慘痛教訓，為破除單邊依賴的貿易格局，中共官方全力推動來源多元化政策、擺脫對美國大豆的高度依賴。經多年努力，如今已形成「巴西為主、多國補充」的大豆供應格局，並從單純依靠現貨採購，轉型為產業鏈深度合作以保障供應鏈安全，成功甩開遭美豆卡脖子導致的高度食安和國安風險。

去年4月川普再度高舉調高進口關稅大棒，中共對美國大豆的訂單即一度大幅銳減、甚至歸零。去年美國大豆出口中國大陸迅速降至僅剩15％，總金額約45億美元，較前一年下降約13%。雖新增外銷他國數量，仍無法彌補失去中國大陸市場的損失，對美國豆農生計影響甚大，也衝擊到美國當地選舉。

如今中美大豆貿易已由賣方市場轉向買方市場、攻守易勢，大豆採購主動權握在中方手裡。國外媒體提及大豆不再是華盛頓的武器，而是北京的「保單」。世局多變，近年來受到自由貿易亂流及區域政經衝突影響，稻米、大豆、小麥、玉米等糧食，已成為牽動全球經貿、能源價格、國家安全的戰略物資，農產品採購成為外交談判籌碼。

根據多項證據顯示，透過AI、合成生物學、生物技術等高科技創新運用，可以讓大豆品質升級，用途更為多元且廣泛，亦重塑了全球大豆產業格局，給美中雙方帶來新的挑戰和機遇。預期中美在農產貿易議題的交鋒，好戲還在後頭；中美農產貿易能否行穩致遠？今年秋天習近平是否回訪美國，將是觀察重點。