影／上任後首次立院備詢 游盈隆：帶著自信的微笑

中選會主委游盈隆就任後上午首次出席內政委員會接受備詢，內政委員會排定審查中央選舉委員會預算。游盈隆表示，今走入立法院要帶著「自信的微笑」。因為我們人少、事多、權利小，要非常努力做好專業的工作，這就是我的心情。

對於中選會預算問題游盈隆表示會和內政委員的委員溝通，希望委員不要一下子減列七、八百萬，因我們總數目也不過七、八百萬。對於藍白立委推動鞭刑入法公投案，期能綁年底大選一起公投。游盈隆表示「鞭刑公投」是一個醞釀中的公投提案，好比一個生成中的熱帶氣旋，目前還在形成當中，不知道最後會如何，會密切關注。

而年底九合一大選，中選會做好什麼準備？防範可能的選舉不公、境外勢力干擾。游盈隆表示做好各項準備，計畫相當完備。選舉過程中有各種可能的事及境外勢力介選，可能造成威脅或破壞，中選會做好心理準備，會與國安系統共同做好選務工作。