尹乃菁健康因素請辭國民黨文傳會 待鄭麗文找到接替人選就走

國民黨文傳會主委尹乃菁傳出因黨內事務繁重請辭。尹乃菁今天表示，因健康因素，12日已向黨主席鄭麗文請辭，但月底前若尚未找到主委人選，要再做一段時間，所以現在是「請辭待命」中。

鏡報報導指出，尹乃菁在帶領文傳會時，對於下屬相當嚴格，經常以激烈言語予以斥責，雖並非針對個人，但已有黨工感到不滿，甚至因此請了長假。並指尹乃菁的帶兵風格過於嚴厲，遭到質疑，加上黨內事務繁重，其已顯露辭意，近期可能就會離開文傳會主委崗位。

尹乃菁今受訪表示，她在處理問題和面對各種事務的抗壓性沒那麼差，所以請辭跟職務壓力大不大沒有關聯，主要是因個人健康因素。因文傳會還有很多工作要持續進行，在與鄭麗文討論後達成的共識是，如果鄭在5月底前能找到接替主委人選，她就可以離職，如果不行就要再做一段時間，希望很快能找到接替主委的人選。

至於報導也指，尹乃菁接任主委後責任不小，工作上要求甚嚴，尤其近一個月以來更加情緒化，對下屬雖未到口出惡言的程度，但讓黨工即便未被辱罵，也倍感壓力。

尹乃菁表示，該名同仁職場生涯還很長，她必須保護這位同仁，這牽涉到他個人工作表現，其他不多講了。