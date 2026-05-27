遠見縣市長施政滿意度：陳其邁六都第一 蔣萬安締北市最佳紀錄

遠見雜誌今天公布2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果，嘉義縣長翁章梁施政滿意度全台最高，高雄市長陳其邁施政滿意度是六都第一。台北市長蔣萬安、澎湖縣長陳光復的個人滿意度，分別為全台增幅最多和次多；屏東縣長周春米的施政分數年增為全台次多，較本屆任期第一年（2023年）增幅為全台最多，

遠見指出，嘉義縣長翁章梁執政七年多以來，成功將嘉義縣轉型為「農工科技大縣」，而今年的燈會也令國際驚豔，使其滿意度推升至87.5％、施政分數高達81.8分，不僅為全台最高，更創下「遠見縣市長施政滿意度調查」開辦以來，歷年全榜最高分，亦創下施政分數突破80分的先例。而不滿意度僅3.6%，更是全台22縣市最低。

高雄市長陳其邁施政滿意度是六都第一。遠見分析，在產業、交通、觀光都進入「豐收期」的優勢下，高雄市長陳其邁的滿意度達75.9％，較去年上揚2.9個百分點，為六都最高，不僅創下其上任以來新高，也是高雄市自2017年以來最高值。不滿意度12.6％，較去年降低4.5個百分點，也是高雄市自2015年以來新低。施政分數77.2分，則較去年高出2.9分，為六都增幅最多。

台中市長盧秀燕的滿意度66.6％，為六都第二名，且不滿意度21.5％、施政分數71分，成績都較去年好。遠見分析，主因是台中市多項公共工程陸續啟用，讓民眾有感。此外，消防滿意度65.9％，較去年大增9.8個百分點，且不滿意度22.7％，年減14.5個百分點，為全台優化程度最佳。

排六都第3名的台北市長蔣萬安，首次拿到4.5星，為台北市歷年最佳成績。滿意度64.9％，較去年大增10.7個百分點，為全台進步最多。而不滿意度22.1％，也為台北市歷年最低紀錄，尤其教育、醫療不滿意度，分別較去年降低8.4及6.1個百分點，為全台優化最多。

排第4名的新北市長侯友宜勤走基層，且在淡江大橋、捷運多條路線陸續通車的加持下，多個面向都較去年進步。環保（73.3％）、消防（75.1％）滿意度居六都之冠；教育、觀光、經濟滿意度，分別年增6、5.2、6.9個百分點，也為六都進步最多。

桃園市長張善政滿意度62.3％、施政分數71.1分，皆為其上任以來最佳成績，施政分數躍居六都第二名。

基隆市長謝國樑在罷免案順利過關後，滿意度已站穩在五成以上，施政分數、八大面向平均滿意度也突破60大關。其中，環保滿意度67.2％，年增7.1個百分點，不滿意度26％，年減5.8個百分點，為全台進步最多。

新竹市長高虹安在八大面向平均滿意度58.3％，年增4.1個百分點，增幅為本島13縣市次高。