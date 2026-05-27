一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

擁有女性細膩特質的屏東縣長周春米，形容自己的市政「專業、溫暖、細膩」，但提到崇拜的偶像「G-Dragon」，侃侃而談不吝嗇誇獎對方，是一位真愛粉！但最近最常唱的歌不是偶像的歌，也不是之前的「心花開」，改唱「甲你攬牢牢」，笑著說這首歌才能展現她的歌藝！

2026-05-27 09:02