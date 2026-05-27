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一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統上午舉行國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，他將於上午11時30分在總統府大禮堂舉行會後記者會，說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3階段、4策略、5面向，並開放媒體提問。

包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等三位秘書長也將出席；與會部會首長包括內政部部長劉世芳、財政部部長莊翠雲、勞動部部長洪申翰、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及教育部次長張廖萬堅、衛福部次長呂建德等。

人口 蕭美琴 鄭麗君

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