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賴總統國安高層會議 完整18項人口對策一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國安高層會議會後，賴清德總統將率領府院團隊，說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」完整共18項措施。圖／聯合報系資料照
國安高層會議會後，賴清德總統將率領府院團隊，說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」完整共18項措施。圖／聯合報系資料照

總統府27日上午11時30分將舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊，說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向。

包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等三位秘書長也將出席。

與會部會首長包括內政部長劉世芳、財政部長莊翠雲、勞動部長洪申翰、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及教育部次長張廖萬堅、衛福部次長呂建德等。

據了解，台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，完整18項措施如下：

1.0至18歲成長津貼0至18歲每人每月領5,000元，0至6歲全額直接領，6至18歲由國家協助存一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率。

2.弱勢兒少發展帳戶：弱勢兒少每月可存500元、1,000元或1,250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，協助孩子建立未來發展基礎。

3.擴大人工生殖補助：加碼人工生殖補助，未滿45歲第1至3次補助13至15萬元；未滿40歲第4至6次每次補助6萬元，支持不孕夫妻圓夢。

4.生育保險補足至10萬元：不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，每胎生育給付都補足至10萬元，降低生育初期負擔，讓每個孩子都被支持。

5.0至2歲育兒與托育補助：0至2歲依胎次提高補助，在家帶每月5,000至7,000元，公托7,000至9,000元，準公共托育1.3萬至1.5萬元，減輕育兒壓力。

6.2至6歲平價教保與育兒津貼：公幼最多繳1,000元、非營利幼兒園2,000元、準公幼3,000元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月5,000至7,000元。

7.兒童醫療保健擴大：新生兒22項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至9次，幼兒專責醫師從0至3歲擴大到6歲，強化孩子健康照顧。

8.擴大平價幼保量能：持續布建公幼、準公幼、公托與準公托，並推動公部門、國營事業增設托嬰中心及幼兒園，增加托育地點與可近性。

9.企業托育租稅優惠：企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至200％，並提供自辦托育、新建托兒設施與育兒補貼相關獎勵。

10.學貸利息再調降：減少青年學貸負擔，學貸利息再降1％，還款展延加1年，差額由政府負擔，讓孩子就學與畢業後還款壓力更低。

11.青年安心就學三項支持：持續推動高中職免學費、私立大專校院每學年最高補助3.5萬元，以及大專校院住宿補貼每學期5,000至7,000元。

12.婚假、產假、陪產假延長：婚假、產假與陪產假全面延長，增加日數的工資可向政府申請補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧。

13. 育兒留停6+3：雙親各領滿6個月育嬰留停津貼後，可各再多領3個月，合計最高18個月，並提高投保薪資上限，使津貼補助可超過4萬元。

14. 育嬰假升級為育兒假：育嬰假從0至3歲擴大為0至6歲，雙親都可申請2年育兒留職停薪，並可按日申請，增加彈性照顧孩子的空間。

15. 彈性減工時不減薪：育兒減工時從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，鼓勵友善育兒制度。

16. 企業職代與職替補助：政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元；200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元。

17. 育兒家庭減稅：個人免稅額與70歲以上扶養親屬免稅額調高；未成年子女免稅額提高至每名15.15萬元，扶養子女家庭可進一步減輕稅負。

18. 婚育家庭居住減壓：婚育家庭自住房屋稅與地價稅調降，並擴大婚育宅、租金補貼加碼與包租代管修繕補助，育有0至6歲者可安心長住12年。

國安 劉世芳 蕭美琴 賴清德 人口 托育 成長津貼

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