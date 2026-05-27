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掌中選會後首面對立院審預算 游盈隆喊話：媒宣費不要全減列

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中選會主委游盈隆。圖／聯合報系資料照片
中選會主委游盈隆。圖／聯合報系資料照片

年底九合一選舉拉開序幕，中選會主委游盈隆今天說，中選會已經做好各項準備，因應各種可能發生的事情，包括境外敵對勢力干擾等，希望朝野立委不要減列780萬元媒體宣傳費，「從今天開始走進立法院，就要帶著自信的微笑，因為我們人少事多權力小。」

立法院內政委員會今天邀請游盈隆列席報告業務概況，同時審查115年度中央政府總預算案關於中選會及所屬部分。談及首次列席內政委員會備詢的心情，游盈隆會前受訪時表示，「從今天開始走進立法院，就要帶著自信的微笑，因為我們人少事多權力小」，中選會負責非常重要的事情，因此要非常努力地做好專業工作。

媒體詢問，迎戰年底九合一選舉，中選會是否有做好準備，以防可能出現的選舉不公、境外勢力干擾等。游盈隆則說，中選會已經做好各項準備，因應各種可能發生的事情，包括境外敵對勢力干擾等，目前相關計劃都相當完備，同時也會跟國安系統共同合作。

針對國民黨團推動「鞭刑入法」公投，游盈隆表示，這是一個醞釀中的公投提案，就好比一個形成中的熱帶氣旋，中選會持續密切關注，至於是否有機會公投綁大選，「因為還在形成當中，不知道最後狀況是怎麼樣。」

面對國民黨立委王鴻薇提案刪減媒體宣傳費780萬元，游盈隆說，中選會持續積極跟朝野立委溝通，希望不要減列中選會很少很少的媒宣費，「希望他們不要一下子減列我們7、800萬元，因為我們的總數也不過7、800萬元，等一下我們會努力地他們坦承溝通。」

游盈隆 中選會 九合一

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