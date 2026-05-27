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出席歐洲日晚宴 賴總統：堅定守護台海現狀

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導
賴清德總統（中）昨出席「歐洲日晚宴」，歐洲商會理事長格婷娜（左）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（右）也到場致詞。記者林伯東／攝影
賴清德總統（中）昨出席「歐洲日晚宴」，歐洲商會理事長格婷娜（左）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（右）也到場致詞。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨天出席「歐洲日晚宴」時表示，面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度；我們堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力。

賴總統說，台海和平不再只是區域的議題，更是全球議題；他要感謝歐洲議會北約領袖、G7及多個歐洲國家，一再強調印太穩定的重要性，這反映了一項清楚的共識：歐洲與印太的安全，早已密不可分。

賴總統昨早接見德國國會友台小組跨黨派議員訪問團時則表示，前年九月，德國軍艦時隔廿二年再度通過台灣海峽，且強調台海屬於國際水域、捍衛自由航行權；德國國會友台小組也多次重申支持台灣的國際參與，在在都讓台灣更有力量，與更多夥伴攜手為全球發展貢獻心力。

賴總統提到，這幾年來台灣和德國除了不斷深化民主價值的連結，雙邊也在經貿、科技等領域持續拓展交流，尤其台積電在德勒斯登投資設廠，更是台德產業合作的重要里程碑。

德國國會友台小組主席徐德分率團訪台，中國外交部前天重申「一中原則」，敦促德方有關人士停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。徐德分昨會見賴總統時表示，「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」。

徐德分表示，德國政府與國會對台的立場都沒有改變，儘管與台灣交流時，中國有時候會發表意見，像是中國外交部也對本次訪問行程有所看法，他要簡單以「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」作為回應。

外交部發言人蕭光偉也表示，台灣與各國國會議員互訪交流，符合民主原則及國際慣例，中國無權置喙。

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