6月1日訪美 鄭麗文：說明國民黨和平路線

國民黨主席鄭麗文訪美在即，預計六月一日啟程，六月十六日凌晨返台，期間將造訪舊金山、波士頓、紐約、華府及洛杉磯。鄭麗文表示，長年以來，外國媒體與華府各界接收到許多來自民進黨的錯誤訊息，累積對國民黨的誤解與成見；此次訪美，就是希望讓美方取得第一手、正確的訊息，說明國民黨的和平路線。

鄭麗文昨接受廣播專訪指出，從她出發訪陸和平之旅前，民進黨每天編故事中傷她；和平之旅超出外界預期成功後，民進黨更變本加厲，僑委會竟在美國用各種方式要求僑胞不要協助她、不要出席僑宴，也不要協助聯繫美國官方或政治人物，「什麼時候變成反鄭麗文急先鋒了？」

鄭麗文進一步指出，民進黨側翼也每天在美國國會山莊遊說，要求美國國會議員不要見她。她痛批，民進黨若懂得行政中立、若心中有台灣、有國家，就不會在海外做這種丟人現眼的事情；但即使如此，國民黨不會退縮，也不會自亂陣腳，或因民進黨抹黑就什麼都不做。

被問到，幕僚或美方友人是否正在安排與美國總統川普會面？鄭麗文表示，確實有許多熱心朋友，希望透過各自管道傳達這樣的意願；國民黨設有駐美代表處，華府行程都透過國民黨駐美代表秦日新安排，國民黨方面也表達相關意願，但未把這件事鎖定為唯一目標。