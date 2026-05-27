聽新聞
0:00 / 0:00

6月1日訪美 鄭麗文：說明國民黨和平路線

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪美在即，預計六月一日啟程，六月十六日凌晨返台，期間將造訪舊金山、波士頓、紐約、華府及洛杉磯。鄭麗文表示，長年以來，外國媒體與華府各界接收到許多來自民進黨的錯誤訊息，累積對國民黨的誤解與成見；此次訪美，就是希望讓美方取得第一手、正確的訊息，說明國民黨的和平路線。

鄭麗文昨接受廣播專訪指出，從她出發訪陸和平之旅前，民進黨每天編故事中傷她；和平之旅超出外界預期成功後，民進黨更變本加厲，僑委會竟在美國用各種方式要求僑胞不要協助她、不要出席僑宴，也不要協助聯繫美國官方或政治人物，「什麼時候變成反鄭麗文急先鋒了？」

鄭麗文進一步指出，民進黨側翼也每天在美國國會山莊遊說，要求美國國會議員不要見她。她痛批，民進黨若懂得行政中立、若心中有台灣、有國家，就不會在海外做這種丟人現眼的事情；但即使如此，國民黨不會退縮，也不會自亂陣腳，或因民進黨抹黑就什麼都不做。

被問到，幕僚或美方友人是否正在安排與美國總統川普會面？鄭麗文表示，確實有許多熱心朋友，希望透過各自管道傳達這樣的意願；國民黨設有駐美代表處，華府行程都透過國民黨駐美代表秦日新安排，國民黨方面也表達相關意願，但未把這件事鎖定為唯一目標。

國民黨 僑委會 鄭麗文 美國

延伸閱讀

苗栗黨部小組長培訓 鄭麗文：拚年底全面勝利

對台軍售延後 美媒：川普一舉兩得

美伊戰事衝擊對台軍售？美學者指不了解軍售運作：應分開看待

被蘇巧慧提胞弟案 李四川：別用抹黑家人轉移焦點

相關新聞

人口對策…產假將延長到12周 陪產假擬增為14天

因應少子化「大禮包」今天揭曉，賴清德總統上午將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，並舉行記者會對外說明。除了公布○到十八歲五千元成長津貼細節，另據了解，現行八周產假將延長至十二周，並將陪產假延長一倍至十四日，薪資費用將由政府編列預算補貼企業。

家庭主婦5000元何時領 部會不同調 在野批鬧劇

賴清德總統日前拋出未來參加國民年金的家庭主婦每個月可領新台幣五千元，主計長陳淑姿前天說「國民年金調增，七月上路」；針對是否能在七月一日上路，衛福部長石崇良昨表示，仍須視立法院審查進度而定。

6月1日訪美 鄭麗文：說明國民黨和平路線

國民黨主席鄭麗文訪美在即，預計六月一日啟程，六月十六日凌晨返台，期間將造訪舊金山、波士頓、紐約、華府及洛杉磯。鄭麗文表示，長年以來，外國媒體與華府各界接收到許多來自民進黨的錯誤訊息，累積對國民黨的誤解與成見；此次訪美，就是希望讓美方取得第一手、正確的訊息，說明國民黨的和平路線。

出席歐洲日晚宴 賴總統：堅定守護台海現狀

賴清德總統昨天出席「歐洲日晚宴」時表示，面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度；我們堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力。

獨／少子化大禮包！府院擬產假增至12周、陪產假14天 薪資成本政府補貼

府院將拍板少子化大禮包，除了先前已曝光的「彈性育兒假」年齡放寬到6歲、0到18歲5000元成長津貼，據了解，現行8周產假將延長至12周，陪產檢及陪產假延長也將從現行的7日大幅延長1倍至14日，而勞工請假期間增加的薪資成本，將由政府編列預算補貼企業，盼能提升勞工權益，並實質減輕雇主負擔。

賴總統：台扮演晶片、AI供應鏈關鍵 將與歐深化無人機合作

賴清德總統26日晚間出席「2026歐洲日晚宴」。他指出，半導體與AI（人工智慧）是全球繁榮與民主安全的重要支柱，台灣在高階晶片與AI供應鏈中扮演關鍵角色，並與歐洲企業建立緊密合作關係；未來雙方也將在無人機等領域深化合作，共同打造可信賴的民主供應鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。